Правительство внесло в Сейм законопроект о прекращении режима ЧС
В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить режим чрезвычайной ситуации.
В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить режим чрезвычайной ситуации.
Как пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодняшнее решение еще не отменяет режим чрезвычайной ситуации, но вопрос может быть решен на следующей неделе.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Латвии с 9 ноября и действует до 6 апреля.
Прекращение режима чрезвычайной ситуации не означает отмены ограничений.