Ср, 24.03.2021
До сих пор не определен экономический ущерб индустрии туризма, нанесенный тем, что латвийские путешественники отправлялись в третьи страны через аэропорты Таллинна и Вильнюса Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours
Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

Правительство внесло в Сейм законопроект о прекращении режима ЧС

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить режим чрезвычайной ситуации.

Как пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодняшнее решение еще не отменяет режим чрезвычайной ситуации, но вопрос может быть решен на следующей неделе.

Законопроекту присвоен статус срочного.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Латвии с 9 ноября и действует до 6 апреля.

Прекращение режима чрезвычайной ситуации не означает отмены ограничений.

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