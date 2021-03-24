"Рыжая бестия" Юлия Коган, которая шагнула от Юрмалы в "Ленинград"

Юлия Коган родилась в Санкт-Петербурге. Известность она получила как бэк- и ведущая вокалистка в группе "Ленинград" в период с 2007 по 2013 год. Как рассказывала сама певица, она попала туда совершенно случайно.

Юлю воспитывала мама. Они жили в одной комнате в коммунальной квартире. Своего отца она в детстве не знала. Певица встретилась с ним только тогда, когда уже была подростком. Отношения у них так и не сложились.

Семья Коган жила бедно. Мать много работала и сменила не одну профессию. Юлия с самого детства мечтала, что станет певицей. Пела в хоре, а в 16 лет попала в ансамбль, с которым работала педагог Наталья Латышева, оперная певица.

Она выучилась на повара-кондитера и даже немного поработала по специальности, но мечта быть певицей ее не покидала. Коган дважды поступала в консерваторию, но неудачно. В итоге она попала в театральный на курс музыкальной оперы.

После Юлия принимала участие в различных эстрадных проектах, работала в театре и в качестве модели.

Примечательно, что для певческой карьеры Юлии знаменательной стала Юрмала. В 2006 году она отправилась на латвийский курорт для участия в конкурсе World Stars, где очаровала жюри и получила высшую награду.

В "Ленинград" Коган попала к 30 годам, и тогда пришла известность. В составе коллектива ей приходилось исполнять матерные песни, которые ни сколько ее не смущали. Они в исполнении Юлии приобретали определенное очарование.

Самыми известными песнями в ее исполнении в составе группы стали "Такая крутая", "Сладкий сон" и "П****бол".

В 2008 году "Ленинград" временно распался. Тогда с 2010-го Юлия была солисткой в St. Petersburg Ska-Jazz Review. А в 2011 году "Ленинград" опять появился на сцене. Вышел новый альбом группы под названием "Хна" - тут Юлия стала солисткой коллектива. Большое количество песен из упомянутого альбома исполнено именно ею.

Уход из группы был по серьезной на то причине - Юлия забеременела.

В интервью изданию Womanhit.ru Коган признавалась, что Шнуров отреагировал на новость о ее беременности спокойно.

"Он сказал: "Тебе пора уже". Хотя явно этого не ожидал. Но я до восьмого месяца прыгала по сцене, ведь Сергей признался: "Мне без тебя никак". И в дальние поездки мы с ним на гастроли ездили. Живот долго был маленьким, да и потом никого это не смущало. А я все скакала, как коза, ребята думали - я рожу прямо там, на концерте", - отмечала певица.

Сейчас Юлия Коган состоит в браке с популярным питерским фотографом Антоном Бутом.

Свой уход из группы она объясняет тем, что ей надоели матерные песни. Она по полгода "после родов моталась с коллективом по стране, а ребенок находился дома". Коган мучила совесть из-за того, что она мало времени уделяет дочке Елизавете, которая родилась в 2013 году.

Кроме того, Юлии очень хотелось развиваться дальше. Она объяснила, что для нее не петь матерные песни было принципиально. В интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" исполнительница призналась, что у нее цель - чтобы люди слушали то, что она делает сейчас, и рукоплескали ей.

Юлия Коган выпустила два сольных альбома - "Огонь-баба" (2015) и "Жесткая лирика" (2017). Она также делала совместные записи с легендарной группой "Король и Шут" и Андреем Князевым.