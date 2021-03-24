Жертва "скопинского маньяка" обратится в прокуратуру из-за его интервью Собчак

"Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова", - сообщила Мартынова.

Она считает, что сказанное Моховым в интервью должно стать основой для его повторного задержания. По мнению Мартыновой, Мохов должен оставаться за решеткой.

Мартынова также сказала, что люди вроде Мохова не должны получать информационную площадку, сообщает "Дождь". По ее словам, она не знала, что Ксения Собчак в фильме будет подробно общаться с Моховым, а также "сидеть с ним друг напротив друга". При этом девушке сообщили, что он появится в фильме.

Напомним, 22 марта на YouTube-канале Ксении Собчак вышел фильм о "скопинским маньяке" Викторе Мохове. В ходе беседы Мохов заявил, что ему "надо опять заняться" Еленой Самохиной, по причине того, что та три раза рожала от него детей, а после освобождения из плена "больше не рожает".

После выхода фильма депутат Госдумы России Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить высказывания Мохова. Другой депутат обратился с таким же запросом к МВД.