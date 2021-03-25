Передача расследует, почему на улицах больше не видно поставщиц интим-услуг

Ни днем, ни вечером в Гризинькалнсе или на улице Маскавас не было замечено представительниц данной отрасли, отмечает передача.

Представитель рижской муниципальной полиции Том Садовскис в качестве причин называет, как более активное патрулирование полиции, так и ограничения во время пандемии.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле рассказала, что предоставление и получение интимных услуг в это время запрещено, поскольку невозможно соблюдать дистанцию.