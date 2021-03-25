Чт, 25.03.2021
Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Передача расследует, почему на улицах больше не видно поставщиц интим-услуг

Иллюстративное фото ФОТО: Photographee.eu/Shutterstock.com

Пандемия повлияла на работу различных отраслей, в том числе и на сферу интимных услуг, рассказывает программа 4. studija.

Ни днем, ни вечером в Гризинькалнсе или на улице Маскавас не было замечено представительниц данной отрасли, отмечает передача. 

Представитель рижской муниципальной полиции Том Садовскис в качестве причин называет, как более активное патрулирование полиции, так и ограничения во время пандемии. 

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле рассказала, что предоставление и получение интимных услуг в это время запрещено, поскольку невозможно соблюдать дистанцию. 

Подробнее - в сюжете программы! (на латышском языке)

НАВЕРХ
Back