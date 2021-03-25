Передача расследует, почему на улицах больше не видно поставщиц интим-услуг
Пандемия повлияла на работу различных отраслей, в том числе и на сферу интимных услуг, рассказывает программа 4. studija.
Пандемия повлияла на работу различных отраслей, в том числе и на сферу интимных услуг, рассказывает программа 4. studija.
Ни днем, ни вечером в Гризинькалнсе или на улице Маскавас не было замечено представительниц данной отрасли, отмечает передача.
Представитель рижской муниципальной полиции Том Садовскис в качестве причин называет, как более активное патрулирование полиции, так и ограничения во время пандемии.
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле рассказала, что предоставление и получение интимных услуг в это время запрещено, поскольку невозможно соблюдать дистанцию.
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