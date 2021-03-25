Пианист Вестард Шимкус: "Я бы никогда не хотел выступать с Раймондом Паулсом"
Пианист Вестард Шимкус принял участие в игре "Скажи правду или съешь гадость" на телеканале STV Pirmā! в шоу "Когда они встречаются".
Пианист Вестард Шимкус принял участие в игре "Скажи правду или съешь гадость" на телеканале STV Pirmā! в шоу "Когда они встречаются".
Ему надо было ответить на вопрос о том, с кем из знаменитых музыкантов он бы никогда не хотел вместе выступать. Интересно, что над ответом пианист размышлял недолго.
Вестард добавил, что он лучше бы смотрел на Маэстро из зрительного зала, чем поднялся бы с ним на одну сцену.