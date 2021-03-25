Чт, 25.03.2021
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Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Пианист Вестард Шимкус: "Я бы никогда не хотел выступать с Раймондом Паулсом"

Пианист Вестард Шимкус принял участие в игре "Скажи правду или съешь гадость" на телеканале STV Pirmā! в шоу "Когда они встречаются".

Ему надо было ответить на вопрос о том, с кем из знаменитых музыкантов он бы никогда не хотел вместе выступать. Интересно, что над ответом пианист размышлял недолго.

"Я бы никогда не хотел выступать с Раймондом Паулсом, потому что он выдающийся пианист. Его удары по клавишам неповторимы, и я правда не хочу это испортить", - объяснил он.  

Вестард добавил, что он лучше бы смотрел на Маэстро из зрительного зала, чем поднялся бы с ним на одну сцену. 

Напомним, фильм про Паулса LTV1 за один уик-энд посмотрели 200 тысяч зрителей.

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