Тима Белорусских признал вину после задержания

Выяснилось, что дело против музыканта и его знакомого об обороте наркотиков направлено в суд. После задержания обвиняемые свою вину признали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Напомним, по данным правоохранительных органов Минска, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство массой 0,4 грамма. СМИ сообщали, что задержан был именно Белорусских и у него нашли гашиш. Было возбуждено уголовное. После задержанный был отпущен под залог, проведена экспертиза и дальнейшее расследование. Действия музыканта квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси.