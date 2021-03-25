Чт, 25.03.2021
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Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава

Тима Белорусских признал вину после задержания

Тима Белорусских ФОТО: Пресс-фото

В конце января 22-летнего исполнителя Тиму Белорусских (настоящее имя - Тимофей Морозов) задержали с запрещенными веществами массой 0,4 грамма. Артист в разговоре со СМИ опровергал эту информацию. Издание PeopleTalk.ru публикует новые подробности дела. 

Выяснилось, что дело против музыканта и его знакомого об обороте наркотиков направлено в суд. После задержания обвиняемые свою вину признали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Напомним, по данным правоохранительных органов Минска, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство массой 0,4 грамма. СМИ сообщали, что задержан был именно Белорусских и у него нашли гашиш. Было возбуждено уголовное. После задержанный был отпущен под залог, проведена экспертиза и дальнейшее расследование. Действия музыканта квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси.

Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

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