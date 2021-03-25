Чт, 25.03.2021
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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Кашерс с возлюбленным утрясли формальности, чтобы пожениться

Мультихудожник Кашерс и его жених Янис Мининс утрясли все формальности, чтобы заключить брак.

В шоу канала STV Pirmā! "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) мужчины показали, что получили электронное письмо из ведомства по семейным делам Дании. Они пояснили, что было принято решение о том, что они могут вступить в брак.

"Вы можете пожениться в Дании, указанные документы будут направлены в отделение ЗАГСа и в думу Копенгагена", - зачитал письмо возлюбленный Кашерса. 

Пара призналась, что оформление бумаг стоило 400 евро.

Напомним, 6 июня латвийский мультихудожник Кашерс (нас. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым. 

Это событие пара отметила в кругу друзей. 

В ноябре 2019 года стало известно, что Кашерс начал отношения с мужчиной по имени Янис. Позже артист рассказал изданию Privātā Dzīve о своем новом друге. 

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