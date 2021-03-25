Кашерс с возлюбленным утрясли формальности, чтобы пожениться

В шоу канала STV Pirmā! "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) мужчины показали, что получили электронное письмо из ведомства по семейным делам Дании. Они пояснили, что было принято решение о том, что они могут вступить в брак.

"Вы можете пожениться в Дании, указанные документы будут направлены в отделение ЗАГСа и в думу Копенгагена", - зачитал письмо возлюбленный Кашерса.

Пара призналась, что оформление бумаг стоило 400 евро.

Напомним, 6 июня латвийский мультихудожник Кашерс (нас. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым.

Это событие пара отметила в кругу друзей.