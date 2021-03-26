Погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий
В четверг, 25 марта, погиб российский музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом в соцсетях сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.
В четверг, 25 марта, погиб российский музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом в соцсетях сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.
"Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря", - написал Троицкий.
Данную информацию также подтвердили вдова и сын покойного музыканта.
Музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", журналист и культуролог Александр Липницкий родился в 1952 году. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы "Аквариум", позже он начал гастролировать вместе с ними.
Липницкий был тесно связан с такими рок-легендами, как "Кино" и "Зоопарк". В 1983 году он вместе с Петром Мамоновым основал коллектив "Звуки Му".