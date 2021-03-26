Погиб основатель группы "Звуки Му" Александр Липницкий

Музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му", журналист и культуролог Александр Липницкий родился в 1952 году. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы "Аквариум", позже он начал гастролировать вместе с ними.