Пт, 26.03.2021
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Профессор: путешествуя, люди рискуют ввезти в Латвию новые штаммы коронавируса

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Путешествуя за пределы Латвии, люди рискуют не только заболеть Covid-19, но и ввезти в Латвию новые штаммы коронавируса, считает заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша профессор Гиртс Бригис.

По его словам, в настоящее время путешествие является очень рискованным мероприятием. В мире появляется все больше новых штаммов. Одной из главных проблем является британский штамм, но появились и новые - калифорнийский, нью-йорский. В Индии обнаружены мутации, где несколько новых штаммов сочетаются друг с другом.

"Каждый такой штамм чреват новыми рисками", - сказал Бригис.

Также путешествия опасны из-за низкого уровня тестирования и общественного здравоохранения в третьих странах.

Отвечая на вопрос о необходимости изменения нынешних условий выезда из страны, Бригис заяил, что, по мнению эпидемиологов, следует издать нормативный акт, запрещающий или ограничивающий несущественные поездки, но этот вопрос решают политики.

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