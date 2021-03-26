Профессор: путешествуя, люди рискуют ввезти в Латвию новые штаммы коронавируса

По его словам, в настоящее время путешествие является очень рискованным мероприятием. В мире появляется все больше новых штаммов. Одной из главных проблем является британский штамм, но появились и новые - калифорнийский, нью-йорский. В Индии обнаружены мутации, где несколько новых штаммов сочетаются друг с другом.
"Каждый такой штамм чреват новыми рисками", - сказал Бригис.
Также путешествия опасны из-за низкого уровня тестирования и общественного здравоохранения в третьих странах.
Отвечая на вопрос о необходимости изменения нынешних условий выезда из страны, Бригис заяил, что, по мнению эпидемиологов, следует издать нормативный акт, запрещающий или ограничивающий несущественные поездки, но этот вопрос решают политики.