Беларусь отстранили от участия в "Евровидении"

11 марта Беларуси было предложено изменить песню или отправить на конкурс другую, поскольку композиция, которую группа "Галасы ЗМеста" представила сначала имеет политический подтекст.

Беларусь представила новую композицию, но и она, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса.