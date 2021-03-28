СМИ: автор "Игры престолов" Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO
Телеканал HBO подписал пятилетний контракт с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг "Песнь льда и пламени". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Телеканал HBO подписал пятилетний контракт с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг "Песнь льда и пламени". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Известно, что писатель будет участвовать в разработке новых шоу канала и ее стримингового сервиса HBO Max. Журналисты указали, что сделка якобы обошлась HBO в "восьмизначную сумму".
Сейчас продолжаются работы над пятью проектами по вселенной "Игры престолов". Уже анонсирован приквел "Дом дракона" по книге "Пламя и кровь", премьера шоу запланирована на 2022 год. Еще один приквел снимут по "Повестям о Дунке и Эгге"
.Недавно стало известно, что HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам "Игры престолов". Также Мартин примет участие в создании сериалов по мотивам романов "Знаки дороги" Роджера Желязны и "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор.
Впервые Мартин заключил сделку с HBO в 2007 году, и это сотрудничество привело к созданию самого масштабного сериала HBO, отмеченного наибольшим количеством наград - "Игра престолов".