Вс, 28.03.2021
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Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

СМИ: автор "Игры престолов" Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO

Телеканал HBO подписал пятилетний контракт с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг "Песнь льда и пламени". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что писатель будет участвовать в разработке новых шоу канала и ее стримингового сервиса HBO Max. Журналисты указали, что сделка якобы обошлась HBO в "восьмизначную сумму".

Сейчас продолжаются работы над пятью проектами по вселенной "Игры престолов". Уже анонсирован приквел "Дом дракона" по книге "Пламя и кровь", премьера шоу запланирована на 2022 год. Еще один приквел снимут по "Повестям о Дунке и Эгге"

.Недавно стало известно, что HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам "Игры престолов". Также Мартин примет участие в создании сериалов по мотивам романов "Знаки дороги" Роджера Желязны и "Кто боится смерти" Ннеди Окорафор.

Впервые Мартин заключил сделку с HBO в 2007 году, и это сотрудничество привело к созданию самого масштабного сериала HBO, отмеченного наибольшим количеством наград - "Игра престолов".

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