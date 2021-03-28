Неизвестные обокрали Бейонсе на миллион долларов
Неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.
Неизвестные обокрали американскую певицу Бейонсе, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.
Сумму ущерба оценили в более миллиона долларов (более 76 миллионов рублей).
В марте 2021 года воры дважды пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе Parkwood Entertainment. Грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.
Начато расследование. На данный момент сотрудникам не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.
Недавно Бейонсе стала рекордсменкой среди женщин по числу наград музыкальной премии "Грэмми". В активе певицы оказалось 28 наград.