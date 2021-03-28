Вс, 28.03.2021
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Дэн Чагг, посол Великобритании в Мьянме
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В лесах Курземе нашли хорошо сохранившийся бункер времен Второй мировой войны

ФОТО: Ja Crispy/shutterstock.com

В курземских лесах довольно часто можно найти предметы или объекты военного наследия. Однако наткнувшись в стороне Броцены на прекрасно сохранившийся бункер, лесники были крайне удивлены. Вероятнее всего, он находится там с 1945 года, сообщает программа Panorāma.

Лесник Мартиньш Руткис рассказывает, что он впервые нашел настолько хорошо сохранившийся бункер.

Приглашенный для исследовательских работ историк Робертс Сипениекс говорит, что весной 1945 года под Броцены шли активные бои и в этом месте располагалась 122-я немецкая пехотная дивизия. Бункер, как военное сооружение, был своего рода местом отдыха.

Основная задача бункера - дать солдату место для укрытия.

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О том, что конкретная находка является именно немецким бункером, свидетельствует расположение выхода. Поскольку атака происходила со стороны Броцены, было важно, чтобы выход из землянки находился на северной стороне.

Глубина входа в бункер относительно большая - около трех метров. Сейчас он покрыт большим слоем земли. О том, что находка является немецким бункером, также свидетельствуют находившиеся в нем красные провода связи.

Во время Второй мировой войны основным строительным материалом было дерево, так как оно было доступно каждому. Когда у бункера был готов каркас, его застилали мхом для изоляции, потом накидывали земли и маскировали, чтобы в момент атаки сверху его не было заметно.

В исторических материалах сохранились некоторые воспоминания о жизни в бункере. Историк говорит, что у солдат такие места часто ассоциировались с домом. Солдаты писали, что, когда они возвращались с боев и входили в бункер, их тела окружал теплый воздух. Зима и весна 1945 года были холодными.

Видео: Сюжет Panorāma (на латышском языке) 

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