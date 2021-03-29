От музыкальных пародий до съемок с Прилучным и Нагиевым: рижский певец Алан Шум

С чего все началось?

Алан Шум - это псевдоним. Настоящее имя молодого человека - Александр. Как он сам признался, до 17 лет он хотел быть актером, но потом к нему в руки попала программа по написанию музыки - и этот мир увлек его с головой.

"Я начал делать музыку и понял, что хочу петь!" - признается Алан.

На этом поприще он прошел долгий путь, который состоял из проб и ошибок, взлетов и падений. Он пытался создать музыкальный коллектив. Познакомился с девушками, у которых были состоятельные родители и они хотели вложить деньги. Но из этого ничего серьезного не вышло.

Тогда Алан переключился на музыкальные пародии. Именно они и "выстрелили"!

Его стали узнавать, напевать что-то из переделанных им песен, даже приглашали на Первый канал и сняли о нем репортаж. После Алан познакомился с латвийской поп-певицей Алиной Фэлдман и стал писать свои оригинальные песни.

Дуэт Алины и Алана имел определенный успех в Латвии. Вместе они выпустили несколько треков, часть из которых стали хитами. Среди них - "Бей по пузу", "Ты", "Звукорежиссерам", "Адреналин" и другие. С треком "Андреналин" вышло забавно. Сначала это была нецензурная песня "Моя мама нюхает кокаин". Она невероятно быстро приобрела скандальную репутацию, после чего родилась другая версия и другое, цензурное, название - "Адреналин".

В 2013 году Алан написал песню "Потанцуем крабика", которую исполнил вместе с Алиной Фэлдман. Этот трек стал настоящим "вирусным" хитом. В беседе артист отметил, что сейчас песня вновь приобрела популярность.

"Спустя столько лет песня вновь стала популярной. На этот раз в TikTok... Я еще был в Риге тогда, когда мне написала компания Gamma Music. Они захотели подписать контракт на одну эту песню... Мне подсунули так себе контракт, я его переделал с юристами, чтобы было выгодно и мне, и им", - рассказывает он.

Теперь должно пройти три месяца, и Алан посмотрит, какие отчисления ему будут приходить. Насчет работы в Риге он подчеркивает, что никто не хочет вкладываться в идею. Все хотят денег, и сложно собрать команду, которая была бы с инициативой.

"В Москве больше возможностей"

В столицу России ему помогла переехать чемпионка Европы по современным акробатическим танцам, модель и телеведущая Анастасия Чурнасова. Она поступила на бюджет в ГИТИС и пригласила Алана в Москву.

Он начал создавать с Анастасией песни и клипы полтора года назад. В сентябре они отсняли с ней клип Bounty. Ранее девушка пробовалась в латвийский X Faktors, но жюри восприняло ее номер с юмором. Тем не менее это дало артистке популярность в соцсетях - у нее мгновенно выросло число подписчиков. Кроме того, в Москве она стала активно вести TikTok. Как отмечает Алан, теперь с ней просят сфотографироваться прямо на улице.

Алану невероятно повезло - он прошел несколько кастингов и снялся в эпизодических ролях вместе со многими российскими звездами. Например, он смог появиться в продолжении сериала "Мажор" с Павлом Прилучным и в новой ленте Сарика Андреасян с Дмитрием Нагиевым.

ФОТО: личный архив Алана Шума

"С Нагиевым я играл сотрудника в офисе... Смешно было то, что режиссер молчал, а Нагиев говорил, как нам надо играть, чтобы было круто... Я пообщался с ним. Дядька вообще очень крутой, профи", - описал съемочный процесс Алан.

ФОТО: личный архив Алана Шума

Особо он отметил участие в съемках с Евгением Стычкиным.

"Очень много офисных сцен. Везде нужны пиджак и рубашки", - отметил он.

ФОТО: личный архив Алана Шума

Алан Шум подчеркнул, что в столице России больше возможностей. Пандемию здесь он не ощущает.

"Ее как будто здесь и нет!" - признается молодой человек.

В Москве открыты бары, рестораны, спортзалы, магазины. Кипит жизнь! Алан отметил, что был уже на нескольких вечеринках, где его очень дружелюбно принимали. Он активно обрастает связями и контактами. Про его акцент никто не говорит, все лишь удивляются, что он из Риги и так хорошо знает русский язык. На данный момент у него кипит работа над новыми композициями, которые он скоро представит.

скриншот видео ФОТО: личный архив Алана Шума