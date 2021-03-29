Пн, 29.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

В Санкт-Петербурге установили памятник шаверме, но администрация города это не оценила

В Санкт-Петербурге на фасаде одного из домов га улице Школьной установили небольшой памятник шаверме. Об этом пишет Esquire.ru.

Скульптура представляет собой руку, которая держит сверток. Под ней есть подпись "Питерской шаверме". 

Установило этот памятник кафе "Раш Лаваш", которое находится поблизости. Сотрудник заведения объяснил СМИ, что памятник был согласован. Его основная функция - это реклама кафе. 

Однако в администрации Приморского района не одобрили установку такого памятника. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании",  - сказали в пресс-службе администрации.

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