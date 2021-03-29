В Санкт-Петербурге установили памятник шаверме, но администрация города это не оценила

Скульптура представляет собой руку, которая держит сверток. Под ней есть подпись "Питерской шаверме".

Установило этот памятник кафе "Раш Лаваш", которое находится поблизости. Сотрудник заведения объяснил СМИ, что памятник был согласован. Его основная функция - это реклама кафе.

Однако в администрации Приморского района не одобрили установку такого памятника. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании", - сказали в пресс-службе администрации.