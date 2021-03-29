Дети Дмитрия Диброва чудом спаслись после обрушения потолка
В особняке российского телеведущего Дмитрия Диброва на Рублевке обрушился потолок. Его дети чудом спаслись. Об этом рассказала супруга ведущего в сюжете канала НТВ.
В особняке российского телеведущего Дмитрия Диброва на Рублевке обрушился потолок. Его дети чудом спаслись. Об этом рассказала супруга ведущего в сюжете канала НТВ.
Потолок рухнул ночью в комнате трех малолетних сыновей Дмитрия Диброва. Инцидент произошел ночью, когда все в доме спали. Жильцы проснулись от страшного шума.
"Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей". Конечно, я за секунду перенесла себя туда", - цитирует Полина Диброва слова своей бабушки в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
скриншот с youtube.com
В спальне находились три сына Дибровых - 11-летний Саша, 7-летний Федор и 5-летний Илья. Никто из детей не пострадал. Потолок рухнул на крыши их кроваток, однако не задел самих малышей.
Причиной обрушения потолка стало то, что на третьем этаже прорвало трубу с горячей водой. Предполагается, что это произошло из-за перепада температур. Полина Диброва отметила, что теперь им надо восстановить потолок, комнаты и паркет. Кроме того, теперь в доме стоит жуткая вонь.
"Запах передать невозможно, ужасный. Это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. Тут теперь полноценный ремонт нужен", - объясняет женщина.