Дети Дмитрия Диброва чудом спаслись после обрушения потолка

Потолок рухнул ночью в комнате трех малолетних сыновей Дмитрия Диброва. Инцидент произошел ночью, когда все в доме спали. Жильцы проснулись от страшного шума.

"Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей". Конечно, я за секунду перенесла себя туда", - цитирует Полина Диброва слова своей бабушки в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.