Пн, 29.03.2021
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Владимир Путин

Дети Дмитрия Диброва чудом спаслись после обрушения потолка

В особняке российского телеведущего Дмитрия Диброва на Рублевке обрушился потолок. Его дети чудом спаслись. Об этом рассказала супруга ведущего в сюжете канала НТВ. 

Потолок рухнул ночью в комнате трех малолетних сыновей Дмитрия Диброва. Инцидент произошел ночью, когда все в доме спали. Жильцы проснулись от страшного шума. 

"Полина, на втором этаже рухнул потолок на детей". Конечно, я за секунду перенесла себя туда", - цитирует Полина Диброва слова своей бабушки в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

скриншот с youtube.com

В спальне находились три сына Дибровых - 11-летний Саша, 7-летний Федор и 5-летний Илья. Никто из детей не пострадал. Потолок рухнул на крыши их кроваток, однако не задел самих малышей.

Причиной обрушения потолка стало то, что на третьем этаже прорвало трубу с горячей водой. Предполагается, что это произошло из-за перепада температур. Полина Диброва отметила, что теперь им надо восстановить потолок, комнаты и паркет. Кроме того, теперь в доме стоит жуткая вонь. 

"Запах передать невозможно, ужасный. Это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. Тут теперь полноценный ремонт нужен", - объясняет женщина.

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