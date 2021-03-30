Зелтиня все же не будет судиться с бывшим. Но ей придется возместить ему судебные расходы

Ранее сообщалось, что 15 марта в суде Видземского предместья Риги рассматривалось дело, в котором актриса Агнесе Зелтиня обвиняла своего бывшего возлюбленного, предпринимателя Рудольфса Бреманиса. Актриса требовала взыскать с него моральный ущерб. Она хотела вернуть деньги за страдания, причиненные ей бывшим возлюбленным за время их отношений.

Напомним, Бреманис расстался с Зелтиней около трех лет назад. Бывший дипломат оказался в центре внимания желтой прессы, потому что, будучи в отношениях с актрисой, делал непристойные предложения модельеру Кристине Деймоне - эффектная рыжеволосая красавица опубликовала скриншоты с переписками, в которых Бреманис пишет следующее: "Я решил сказать то, что думаю! Хочу вылюбить тебя. Подумаем, что было бы необходимо тебе с моей стороны, чтобы это могло произойти... [...] Хочу вылюбить тебя основательно!".