Вт, 30.03.2021
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Владимир Путин

Зелтиня все же не будет судиться с бывшим. Но ей придется возместить ему судебные расходы

Rūdolfs Brēmanis un Agnese Zeltiņa ФОТО: LETA

В начале марта появилась информация, что актриса и ювелир Агнесе Зелтиня подала в суд на своего бывшего возлюбленного, но сейчас дело уже закрыто.

Ранее сообщалось, что 15 марта в суде Видземского предместья Риги рассматривалось дело, в котором актриса Агнесе Зелтиня обвиняла своего бывшего возлюбленного, предпринимателя Рудольфса Бреманиса. Актриса требовала взыскать с него моральный ущерб. Она хотела вернуть деньги за страдания, причиненные ей бывшим возлюбленным за время их отношений.

Издание Privātās Dzīves получило информацию, что дело закрыто. Суд принял отказ Зелтини о своих требованиях. Решение вступило в силу 30 марта. 

Кроме того, суд постановил взыскать с Зелтини все расходы, связанные с делом, в пользу Бреманиса. 

Напомним, Бреманис расстался с Зелтиней около трех лет назад. Бывший дипломат оказался в центре внимания желтой прессы, потому что, будучи в отношениях с актрисой, делал непристойные предложения модельеру Кристине Деймоне - эффектная рыжеволосая красавица опубликовала скриншоты с переписками, в которых Бреманис пишет следующее: "Я решил сказать то, что думаю! Хочу вылюбить тебя. Подумаем, что было бы необходимо тебе с моей стороны, чтобы это могло произойти... [...] Хочу вылюбить тебя основательно!".

Кроме того, Бреманис обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах.

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