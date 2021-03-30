Как родители потратят 500 евро? Некоторые дети с беспокойством обратились в VBTAI

Государственное пособие в размере 500 евро на каждого ребенка в семье выявило различные семейные проблемы.

Кроме того, подростки начали писать жалобы на родителей. 9

В VBTAI признали, что письма и телефонные звонки о порядке предоставления пособия начали поступать немедленно, поскольку информация была обнародована и было ясно, что государство будет выплачивать поддержку семьям за каждого ребенка.

"Было несколько электронных писем: например, подросток писал, что он по большей части живет в общежитии, и теперь, конечно, есть дистанционное обучение, но он хотел бы получить эти деньги сам. Но здесь нужно понимать, что это деньги на ребенка, а не для самого ребенка", - пояснила Валентина Горбунова, директор департамента сиротских судов и приемных семей VBTAI.

Понятно, что родители будут оплачивать кредиты и счета, некоторые позаботятся о потребностях своих детей, но есть опасения, что кто-то может проявить расточительность.

Горбунова отметила: "Подавляющее большинство людей, которые запросили дополнительную информацию или с чем-то не согласны, были родителями, которые, скажем так, договорились, что ребенок живет с одним из родителей, а пособие получил другой родитель. Пока не было никаких претензий о сумме пособия, которое является государственным семейным пособием, но после получения информации от правительства об этих 500 евро, конечно же, появились истории о том, почему родитель, который на самом деле не воспитывает ребенка, должен получать это пособие".

В подобных случаях адвокаты рекомендуют обращаться в суд, но при этом необходимо учитывать, что государственное учреждение не может оперативно решать такие вопросы, поскольку ситуация в семье анализируется в интересах ребенка и на это требуется время.

"Второй аспект - довольно часто обращаются родители, которые спорят по поводу опеки над детьми и участвуют в судебном разбирательстве, в котором суд не принял окончательное решение. Например, обеспокоенность родителя заключается в том, что он не хочет получать это пособие, но беспокоится, что это пособие не будет потрачено в интересах ребенка. А затем здесь объясняется, что ребенок зависит от родителя, и пособие предоставляется родителю, а не ребенку, и родитель по своему усмотрению в соответствии с потребностями ребенка должен использовать это пособие", - пояснила представитель VBTAI.

"Также необходимо смотреть на контекст. Ребенок живет в семейной системе, и если существует ситуация, когда родители потеряли работу из-за пандемии, или если имеет место значительное снижение семейного дохода, то, конечно, необходимо оценить, кому предоставить деньги и как ими распорядиться. А затем, может быть, стоит поговорить с ребенком и объяснить ему, что, возможно, семья сможет использовать деньги для выплаты кредита, потому что родители очень обеспокоены тем, что они не смогут обеспечить основные потребности подростка", - сказал детский психиатр.