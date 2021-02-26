В некоторых семьях началась борьба за пособие в 500 евро: споры могут дойти до суда

Чтобы семьи не потратили предусмотренные на проживание 500 евро, выделяемые в виде единоразового пособия за каждого ребенка, нецелесообразно, например, на покупки минутной слабости или алкоголь, работники социальных служб уже начали переговоры с группой риска - неблагополучными семьями. Для многих из них сумма в 500 евро никогда не была доступна для свободных трат, поэтому им нужен совет работников социальных служб для наиболее целесообразного использования средств.

"Денежная сумма за четырех детей может быть впечатляющей. Если тебе внезапно падают в кошелек 2000 евро, то эйфория может возникнуть абсолютно у любого человека", - пояснила глава Латвийского общества социальных работников Уна Лапскална.

И в Риге социальная служба уже определила потенциальные семьи риска, у которых есть проблемы с финансовым пониманием.

"Сейчас семейные ассистенты - это те, кто снова и снова поясняет родителям, как стоит потратить эту денежку. Семейными ассистентами будут те, кто проследит, действительно ли деньги тратятся на нужды ребенка, на интересы ребенка, на поднятие благосостояния семьи", - сказала представитель департамента благосостояния Рижской думы Линда Сауса.

Впрочем, санкции за нецелесообразное использование пособия в размере 500 евро социальные работники применить не смогут. 1

"Конечно, не исключено, что такой риск есть, что будут семьи, которые используют полученные деньги не на поднятие благосостояния семьи, не на интересы ребенка, а на другие цели. Однако социальная служба проследит за семьями, продолжит вести переговоры", - подтвердила Сауса.

Напомним, пособие получит тот ребенок, на которого оформлено пособие по уходу за ребенком или государственное семейное пособие.

Однако в некоторых разведенных семьях среди взрослых уже началась борьба, как разделить пособие, если ребенка по очереди воспитывают оба родителя. Аргументы зашли так далеко, что привлечены адвокаты и могут быть даже судопроизводства. 1

Есть ситуации, когда 500 евро будет переведено родителю, у которого на самом деле ребенок не живет. Поэтому возражения строит воспитывающий ребенка родитель. Особенно если есть несколько детей, за каждого из которых полагается 500 евро. У адвокатов просят советов, как действовать, если разведенный родитель из-за 500 евро теперь временно отказывается оплачивать алименты.

"Теперь, зная, что этот один родитель получит от государства 500 евро, появляется аргумент - ну, слушай, может быть я тебе теперь не буду платить 2,5 месяца. И эти 500 евро становятся не дополнительным бонусом, а заменителем алиментов, что неправильно. Целью компенсации в 500 евро было дополнительное улучшение финансового состояния семьи", - отметила присяжный адвокат Дана Роне.

Ответственное за выплату пособия Государственное агентство социального страхования не может вмешаться в решение спора по поводу разделения 500 евро между родителями. Единственный вариант для разведенных семей - взрослые договариваются между собой и делят деньги или обращаются в суд.

"Совершенно точно будут семьи, которые не смогут договориться между собой. Денежная сумма достаточно большая, чтобы начать по поводу нее судебный процесс, или о выплате денег, или о взыскании алиментов, если они не будут платиться несколько месяцев", 1

- сказала Роне.

Многие считают, что выплата пособия в размере 500 евро произойдет вместе с детским пособием в обычную дату, но это не так. Госагентство социального страхования информирует, что единоразовое пособие в размере 500 евро ожидается в конце марта.