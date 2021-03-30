Алвис Херманис: "Латвия, может быть, сейчас одна из самых свободных стран мира"

"Латвия, может быть, сейчас одна из самых свободных стран мира. В Латвии в медиа и в искусстве допускаются самые разные политические взгляды. Такого уже давно нет на Западе", - считает Херманис.

Он заметил, что 15 лет назад ставил в Германии спектакли и там все хвалятся тем, что у них политический театр.

"Я там политического театра никогда не видел. Политический театр для меня - открытая дискуссия противоположных взглядов. А в Германии сейчас только один лагерь в искусстве, одна повестка, и они друг друга этой повесткой развлекают. Другие мнения не допускаются вообще", - отметил режиссер.

Он указал, что сейчас "ментальность художников становится все более бесконфликтной". Особенно это заметно на примере современного искусства. Херманис подчеркнул, что, возможно, сейчас впервые наблюдается такой момент, что "люди искусства" находятся "не на стороне народа".

"Они сейчас обслуживают узкую, довольно маргинальную часть общества, потому что они сами часто истеблишмент и сами - часть рынка. Мы оказались в романе Достоевского "Бесы", где все соревнуются, кто более левый. Недаром сейчас за левые партии в западном мире голосуют, по-моему, только хипстеры и банкиры. Для народа левые идеи - что-то неактуальное", - считает Алвис Херманис.

Режиссер отметил, что наступило такое время, когда некоторые спектакли двухлетней давности сегодня бы подвергались "цензуре политкорректности".

"Сейчас как минимум на каждый второй наш спектакль кто-то страшно обижается. Даже критики пишут о наших спектаклях с точки зрения политкорректности, а не искусства. Это нас толкает к самоцензуре. Мы сами начинаем шарахаться", - считает он.

Алвис Херманис признался, что из-за своих открытых высказываний в поддержку сохранения границ Европейского союза "автоматически стал токсической персоной". Во многих театрах, где режиссер работал до этого, призывали его бойкотировать. Одним из таких спектаклей, из-за которого на него обиделись, была постановка об истории КГБ в Латвии.

"Латышский народ в большинстве своем еще не способен объективно рассматривать свою историю. Латвия потеряла свою независимость, была советская оккупация, почти в каждой семье есть жертвы, которые закончили жизнь в ГУЛАГе. С другой стороны, много латышей содействовали этой власти и сами были частью красного террора", - подчеркивает режиссер.

Херманис также пояснил "семь правил" своего театра. Он объяснил, почему не выступает против флирта и отношений на работе. Кроме того, он рассказал, как относится к Константину Богомолову, который поделился этими правилами, предварительно спросив его.