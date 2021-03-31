Двойные стандарты и неспособность людей их замечать по-прежнему радуют. Те же люди, которые раньше приветствовали Алвиса Херманиса, гордо репостив его правила поведения в Новом Рижском театре, теперь кричат, что песня Саманты Тины для "Евровидения" должна быть непременно отозвана.

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Херманис говорил о свободе слова без каких-либо ограничений. О том, что театр несовместим с политкорректностью. О том, что любой может флиртовать и заводить романы в любой комбинации. Но эта песня Саманты Тины... Там в клипе девушки целуются, и вы можете увидеть дрэг-квин. Та-дам!