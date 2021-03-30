Стало известно время выступления России на "Евровидении"

Известно, что первыми на сцену "Евровидения" выйдет группа, представляющая Литву. За ней на сцене появится певица Ана Соклич от Словении. Всего в первом полуфинале примут участие 16 стран, среди которых Украина, Кипр, Азербайджан, Израиль и Мальта. Он состоится 18 марта.

Напомним, что участница из Латвии Саманта Тина выступит во втором полуфинале. В нем также будут артисты из Грузии, Латвии, Албании, Греции и Польши. Он запланирован на 20 мая. Финал "Евровидения" пройдет 22 мая.