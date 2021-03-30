Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Стало известно время выступления России на "Евровидении"

Певица Manizha (Манижа), представляющая Россию на международном конкурсе "Евровидение", выступит в первом полуфинале под третьим номером. Об это пишет Lenta.ru.

Известно, что первыми на сцену "Евровидения" выйдет группа, представляющая Литву. За ней на сцене появится певица Ана Соклич от Словении. Всего в первом полуфинале примут участие 16 стран, среди которых Украина, Кипр, Азербайджан, Израиль и Мальта. Он состоится 18 марта. 

Напомним, что участница из Латвии Саманта Тина выступит во втором полуфинале. В нем также будут артисты из Грузии, Латвии, Албании, Греции и Польши. Он запланирован на 20 мая. Финал "Евровидения" пройдет 22 мая.

Ранее СМИ писали, что решение отправить Manizha на конкурс представлять Россию вызвало шквал гомофобных и ксенофобных комментариев в интернете. В соцсетях звучали комментарии вроде "Что, русских не нашли?", ставили дизлайки роликам с песней и подозревали, что голосование было подтасовано. Звучали и призывы поменять выбор исполнительницы, "пока не поздно", а также недовольство тем,  что Россию представит уроженка Таджикистана. Журналист Юрий Котенок охарактеризовал Manizha как "мигрантку, сделавшую карьеру на ЛГБТ-повесточке".

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