Российские и украинские артисты отказываются от участия в провластном белорусском "Славянском базаре"

Михаил Галустян опроверг информацию об участии в "Славянском базаре" на своей странице в Instagram.
Белорусы начали массово писать артисту с просьбой не принимать участие в фестивале. На это знаменитый комик ответил:
"Мою любимые белорусы, я не собирался выступать на "Славянском базаре"! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир".
Отказалась от участия в "Славянском базаре" и украинская певица Maruv, которая, судя по афишам, должна была стать одним из хедлайнеров.
Ранее насчет "базара" высказался певец Александр Иванов. Он выразил солидарность с белорусами и заявил, что его включили в список участников без его ведома. Он в Витебск не приедут, как и рэпер Homie, который отказался от приглашения.
За выступления российских звезд организаторы фестиваля платят большие деньги, в то же время десятки белорусских групп находятся в "черных списках" и не могут давать концертов в своей стране.
В Instagram в обращениях к артистам, приглашенным в Витебск, люди рассказывают о массовых фальсификациях, арестах и пытках.
Ранее в результате обращений к артистам белорусы вынудили лукашенковцев отменить агитационные концерты накануне выборов, практически все зарубежные звезды отказались ехать.