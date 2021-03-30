Российские и украинские артисты отказываются от участия в провластном белорусском "Славянском базаре"

Сначала от участия публично отказались юморист Михаил Галустян, который свое имя в афише и вовсе назвал фэйком, а также группа "Рондо", они как раз планировали, но передумали. Затем выяснилось, что украинская певица Maruv, которая, судя по афишам, должна была стать одним из хедлайнеров "Славянского базара", отказалась от участия в концертах фестиваля. Они в Витебск не приедут, как и рэпер Homie, который отказался от приглашения.