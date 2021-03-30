Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
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Российские и украинские артисты отказываются от участия в провластном белорусском "Славянском базаре"

Михаил Галустян ФОТО: TASS/Scanpix

Сначала от участия публично отказались юморист Михаил Галустян, который свое имя в афише и вовсе назвал фэйком, а также группа "Рондо", они как раз планировали, но передумали. Затем выяснилось, что украинская певица Maruv, которая, судя по афишам, должна была стать одним из хедлайнеров "Славянского базара", отказалась от участия в концертах фестиваля. Они в Витебск не приедут, как и рэпер Homie, который отказался от приглашения.

Михаил Галустян опроверг информацию об участии в "Славянском базаре" на своей странице в Instagram.

Белорусы начали массово писать артисту с просьбой не принимать участие в фестивале. На это знаменитый комик ответил:

"Мою любимые белорусы, я не собирался выступать на "Славянском базаре"! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ!!! Всем мир".

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Отказалась от участия в "Славянском базаре" и украинская певица Maruv, которая, судя по афишам, должна была стать одним из хедлайнеров.

Ранее насчет "базара" высказался певец Александр Иванов. Он выразил солидарность с белорусами и заявил, что его включили в список участников без его ведома. Он в Витебск не приедут, как и рэпер Homie, который отказался от приглашения.

За выступления российских звезд организаторы фестиваля платят большие деньги, в то же время десятки белорусских групп находятся в "черных списках" и не могут давать концертов в своей стране.

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В Instagram в обращениях к артистам, приглашенным в Витебск, люди рассказывают о массовых фальсификациях, арестах и пытках.

Ранее в результате обращений к артистам белорусы вынудили лукашенковцев отменить агитационные концерты накануне выборов, практически все зарубежные звезды отказались ехать.

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