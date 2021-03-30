На литовской таможне произошел сбой: на границе с Беларусью скопилось 1,7 тыс. грузовиков

По словам представителя службы Рокаса Пукинскаса, по данным на 9 час. вторника, на контрольно-пропускном пункте Мядининкай въезда в Литву из Беларуси ожидает около 400 грузовиков, на пункте Лаворишкес - 615, Шальчининкай - 420, Райгардас - 220 грузовых автомобилей.

"В Мядининкай очереди сокращаются, в Лаворишкес вроде как установился поток, но много нюансов, как перевозчики выбирают дороги, как им распределяют маршруты", - сказал BNS Р. Пукинскас.

На въезде в Беларусь из Литвы на пункте в Мядининкай ожидает 190 грузовиков, в Шальчининкай - 100, в Лаворишкес - 40, на пункте Райгардас очередей нет.