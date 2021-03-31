Ср, 31.03.2021
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Владимир Путин

Как беглый мафиози несколько лет успешно скрывался от правосудия, пока не завел кулинарный канал

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/ViDI Studio

Власти Доминиканской Республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал YouTube-канал, посвященный рецептам итальянской кухни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Государственную полицию страны.

Марку Ферену Клоду Бьярту удавалось с 2014 года успешно скрываться от ареста за незаконный оборот кокаина в Нидерландах. Согласно информации следствия, в преступлении фигурировали члены группировки "Ндрангета": она считается одной из самых крупных ОПГ в мире из-за контроля наркотрафика в Европу.

53-летний бандит вел размеренную жизнь в доминиканском городе Бока-Чика. В какой-то момент он решил начать вести кулинарный блог. Бьярт стал делиться в YouTube любимыми рецептами, тщательно скрывая свое лицо. Правда, тату он скрывать не стал. Зря. Именно по ним Марк и был опознан итальянской полицией.

"Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в Интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появлялся без лица",

- сказано в сообщении полиции.

В итоге мафиози задержали и экстрадировали в Италию. Судебный процесс начнется в январе и продлится, скорее всего, два года, пишет Esquire. 

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