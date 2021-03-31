На YouTube выложили советский телеспектакль по "Властелину колец". Фанаты годами искали эту запись

Пятый канал опубликовал в своем YouTube две части телеспектакля "Хранители", снятого по первой книге трилогии "Властелин колец" Джона Толкина. Телеспектакль 1991 года был показан всего один раз, после чего поклонники долгие годы искали запись в архивах, пишет Esquire.
Телеспектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В его основу лег перевод "Властелина колец", сделанный в 1980-х годах Владимиром Муравьевым и Андреем Кистяковским.
В спектакле сыграли актеры Виктор Костецкий (Гэндальф), Георгий Штиль (Бильбо), Валерий Дьяченко (Фродо). Песни к нему написал участник группы "Аквариум" Андрей "Дюша" Романов. Он же выступил в роли рассказчика.
Сняла "Хранителей" режиссер Наталья Серебрякова, пишет "Медуза".
Как отмечает Пятый канал, телеспектакль был показан только один раз. Поклонники "Властелина колец" много лет пытались найти запись в различных архивах, но тщетно, поэтому ее считали утерянной.
Кстати, это не единственная советская экранизация книг Толкина: в 1985 году был снят телеспектакль "Сказочное путешествие мистера Бильбо Бэггинса, Хоббита", режиссером которого стал Владимир Латышев.