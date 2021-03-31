Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

На YouTube выложили советский телеспектакль по "Властелину колец". Фанаты годами искали эту запись

ФОТО: Скриншот с видео

Пятый канал опубликовал в своем YouTube две части телеспектакля "Хранители", снятого по первой книге трилогии "Властелин колец" Джона Толкина. Телеспектакль 1991 года был показан всего один раз, после чего поклонники долгие годы искали запись в архивах, пишет Esquire.

Телеспектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В его основу лег перевод "Властелина колец", сделанный в 1980-х годах Владимиром Муравьевым и Андреем Кистяковским.

В спектакле сыграли актеры Виктор Костецкий (Гэндальф), Георгий Штиль (Бильбо), Валерий Дьяченко (Фродо). Песни к нему написал участник группы "Аквариум" Андрей "Дюша" Романов. Он же выступил в роли рассказчика.

Сняла "Хранителей" режиссер Наталья Серебрякова, пишет "Медуза".

Как отмечает Пятый канал, телеспектакль был показан только один раз. Поклонники "Властелина колец" много лет пытались найти запись в различных архивах, но тщетно, поэтому ее считали утерянной.

Кстати, это не единственная советская экранизация книг Толкина: в 1985 году был снят телеспектакль "Сказочное путешествие мистера Бильбо Бэггинса, Хоббита", режиссером которого стал Владимир Латышев. 

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