Ср, 31.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Бывший возлюбленный Зелтини после судебного заседания: Она хотела стрясти с меня денег!

Рудольфс Бреманис и Агнеса Зелтиня ФОТО: LETA/TVNET kolāža

15 марта в суде Видземского предместья Риги рассматривалось дело, в котором актриса Агнесе Зелтиня обвиняла своего бывшего возлюбленного, предпринимателя Рудольфса Бреманиса. Актриса требовала взыскать с него моральный ущерб. Она хотела вернуть деньги за страдания, причиненные ей бывшим возлюбленным за время их отношений. Однако дело было закрыто, поскольку Зелтиня отказалась от иска. Что об этом думает сам Бреманис?

Бывший дипломат Рудольф Бреманис признался газете Privātā Dzīve после судебного заседания: "Уже прошло столько времени с тех пор, как мы расстались, и я всегда молчал, когда СМИ публично делали из меня козла отпущения, а ее жертвой. Думаю, она вжилась в роль. Допускаю, что она все еще надеется, что этот ее шаг вызовет жалость. То, что она хотела стрясти с меня денег, было очень некрасиво".

Напомним, что суд постановил взыскать с Зелтини все расходы, связанные с делом, в пользу Бреманиса. 

Бреманис расстался с Зелтиней около трех лет назад. Бывший дипломат оказался в центре внимания желтой прессы, потому что, будучи в отношениях с актрисой, делал непристойные предложения модельеру Кристине Деймоне - эффектная рыжеволосая красавица опубликовала скриншоты с переписками, в которых Бреманис пишет следующее: "Я решил сказать то, что думаю! Хочу вылюбить тебя. Подумаем, что было бы необходимо тебе с моей стороны, чтобы это могло произойти... [...] Хочу вылюбить тебя основательно!".

Кроме того, Бреманис обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах.

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