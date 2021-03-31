Бывший возлюбленный Зелтини после судебного заседания: Она хотела стрясти с меня денег!

Бывший дипломат Рудольф Бреманис признался газете Privātā Dzīve после судебного заседания: "Уже прошло столько времени с тех пор, как мы расстались, и я всегда молчал, когда СМИ публично делали из меня козла отпущения, а ее жертвой. Думаю, она вжилась в роль. Допускаю, что она все еще надеется, что этот ее шаг вызовет жалость. То, что она хотела стрясти с меня денег, было очень некрасиво".

Напомним, что суд постановил взыскать с Зелтини все расходы, связанные с делом, в пользу Бреманиса.

Бреманис расстался с Зелтиней около трех лет назад. Бывший дипломат оказался в центре внимания желтой прессы, потому что, будучи в отношениях с актрисой, делал непристойные предложения модельеру Кристине Деймоне - эффектная рыжеволосая красавица опубликовала скриншоты с переписками, в которых Бреманис пишет следующее: "Я решил сказать то, что думаю! Хочу вылюбить тебя. Подумаем, что было бы необходимо тебе с моей стороны, чтобы это могло произойти... [...] Хочу вылюбить тебя основательно!".