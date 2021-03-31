Ср, 31.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Янис Тимма впервые прокомментировал свои отношения с бывшей женой

У латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который в настоящее время женат на звезде российской эстрады Анне Седоковой, есть сын от предыдущего брака с Саной Тиммы. Хотя баскетболист редко рассказывает о своей личной жизни, он прокомментировал отношения с первой женой.

В своем профиле в Instagram Тимма предложил поклонникам задать ему вопросы, на большинство из которых он в результате ответил. Хотя многие вопросы касались его профессиональной карьеры, некоторые не стали скрывать своего любопытства и спросили спортсмена о его личной жизни.

Один из пользователей спросил: "Какие у тебя отношения с бывшей женой? Занимаешься ли ты воспитанием ребенка?"

Баскетболист ответил: "Намного лучше, чем были когда-то. И, да - конечно!"

Другой хотел знать, когда Тимма встретиться со своим сыном, однако, судя по всему, вопрос задел баскетболиста, потому что он ответил, что люди должны меньше участвовать в его личных семейных делах.

Как известно, отношения Тиммы оборвались в 2019 году, когда спортсмен решил связать свою жизнь с певицей Анной Седоковой.

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