Янис Тимма впервые прокомментировал свои отношения с бывшей женой

В своем профиле в Instagram Тимма предложил поклонникам задать ему вопросы, на большинство из которых он в результате ответил. Хотя многие вопросы касались его профессиональной карьеры, некоторые не стали скрывать своего любопытства и спросили спортсмена о его личной жизни.

Один из пользователей спросил: "Какие у тебя отношения с бывшей женой? Занимаешься ли ты воспитанием ребенка?"

Баскетболист ответил: "Намного лучше, чем были когда-то. И, да - конечно!"

Другой хотел знать, когда Тимма встретиться со своим сыном, однако, судя по всему, вопрос задел баскетболиста, потому что он ответил, что люди должны меньше участвовать в его личных семейных делах.