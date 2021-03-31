Боярc прокомментировал сюжет передачи "Запрещенный прием" об антителах

MĒS NEESAM "VAKCINĀCIJAS AVĪZES" VEIDOTĀJI jeb replikas pēc pirmdienas “Aizliegtā paņēmiena” par antivielām Vakardienas... Posted by Guntis Bojars on Wednesday, 31 March 2021

В Facebook он сообщил, что во вторник передача "Запрещенный прием" получила множество критических мнений и возмущений по поводу методов проверки эффективности вакцины AstraZeneca. Боярс отвергает все обвинения в адрес передачи, заявляя, что журналисты имеют право искать ответы на актуальные вопросы различными способами, включая эксперименты и сдачу тестов на антитела, которые по закону доступны каждому жителю Латвии.

Как отметил Боярс, результаты передачи можно поставить под сомнение, так как они не научные из-за небольшого объема теста. Боярс также согласен с тем, что результаты, полученные в ходе передачи, не являются научными, но для получения научных результатов "каждому журналисту нужно проводить социологический и научно обоснованный отбор, прежде чем брать интервью у кого-либо в будущем". В то же время, добавил он, журналистам разрешено фиксировать тенденции. "(...) нам разрешено спрашивать, даже если бы у нас был только один тест", - сказал он.

Боярс отметил, что данные тестов, проведенных в передаче, "в значительной степени" совпадают с результатами исследования, опубликованного в специализированном издании Doctus для латвийских врачей и фармацевтов. Название исследования: "Специфические антитела Sars CoV 2. Анализ динамики и результатов у амбулаторных пациентов в Латвии".

Ведущий заявил, что в передаче не было интерпретации "хорошо или плохо" в отношении вакцины AstraZeneca и полученных результатов. 2

В передаче неоднократно подчеркивалось, что она не интерпретирует полученную информацию, отмечая, что "на это ответить сможет только будущее".

На вопрос, почему "Запрещенный прием" тестировал вакцину AstraZeneca после первой дозы, а не после второй, как это было с вакцинами Pfizer/Biontech, Боярс указал на комментарии Даце Завадской, главы Государственного совета по иммунизации. Он напомнил, что, по ее словам, после вакцинации Pfizer/Biontech хорошая защита появляется через семь дней после второй дозы. В свою очередь, у пациентов, вакцинированных AstraZeneca, хороший ответ антител и устойчивость появляется в течение примерно двух-трех недель после первой дозы.

"И мы напоминаем, что вторую дозу AstraZeneca, возможно, придется ждать до трех месяцев, но первая - это поддерживающая доза и "хороший ответ антител", - говорит Завадска. В случае с Pfizer/Biontech, антитела появлялись во всех образцах, но в случае с AstraZeneca в двух образцах пожилых людей (13-й день тестирования) этого не было, а еще в двух они были близки к пределу (19-й день теста). И это было то, что мы показали", - сказал Боярс, добавив, что авторы передачи неправильно поняли экспертов, но, по его мнению, это не снимает вопроса о защите пенсионеров.

При этом Боярс признал, что во время создания передачи главный инфектолог страны Уга Думпис отказался от разговора. 2

Министерство здравоохранения, а также министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) отказались участвовать в исследовании, поручив отвечать на вопросы специалистам Государственного агентства лекарств, "которые, когда их спросили о защите пожилых людей, могли ответить только, что этой защиты достаточно".

Как подчеркнул Боярс, после того, как Павлютс присоединился к обвинениям передачи "Запрещенный прием", ведущий хотел бы знать, когда министр объявит всех "тех", кто виноват в смерти многих людей, которые "держали руку на пульсе", но при этом "с легкой руки" отказались от вакцин Pfizer/Biontech. Боярс также хотел бы узнать у министра здравоохранения, почему темпы вакцинации в Латвии в настоящее время являются "постыдно низкими".

Уже сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оценит, были ли допущены какие-либо нарушения закона в программе "Запрещенный прием" от 29 марта.