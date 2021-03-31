"Это кони-люди какие-то и вообще бред". Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это" - сказала Матвиенко. Спикер Совета Федерации также поручила запросить у "Первого канала" информацию о том, как проходит процедура голосования по выбору представителя России.

Манижа (Манижа Сангин) будет представлять Россию на Евровидении с песней Russian Woman, посвященной стереотипам о положении и обязанностях женщины. Ранее СМИ писали, что решение отправить Manizha на конкурс представлять Россию вызвало шквал гомофобных и ксенофобных комментариев в интернете. В соцсетях звучали комментарии вроде "Что, русских не нашли?", ставили дизлайки роликам с песней и подозревали, что голосование было подтасовано. Звучали и призывы поменять выбор исполнительницы, "пока не поздно", а также недовольство тем, что Россию представит уроженка Таджикистана. Журналист Юрий Котенок охарактеризовал Manizha как "мигрантку, сделавшую карьеру на ЛГБТ-повесточке".