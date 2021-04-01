От "Притяжения" до "Содержанок" и роли жены Майка Науменко в фильме "Лето": актриса Ирина Старшенбаум
30 марта 29 лет исполнилось популярной российской актрисе Ирине Старшенбаум. Рассказываем об этой артистке в рамках рубрики "Звезда недели".
30 марта 29 лет исполнилось популярной российской актрисе Ирине Старшенбаум. Рассказываем об этой артистке в рамках рубрики "Звезда недели".
Ирина Старшенбаум дебютировала в кино еще в 2013 году в картине "Переезд", а проснулась знаменитой после выхода фильма Федора Бондарчука "Притяжение. Спустя три года вышел сиквел "Вторжение". В биографии актрисы роли в 17 кинопроектах. Среди них "Черная вода", "Лачуга должника", "Лед", "Учителя", "Общага", "Шерлок в России" и многие другие.
В 2019 году появились новости о том, что пара распалась. Напомним, сейчас Петров состоит в отношениях с актриса Стасей Милославской.
В интервью изданию "Вокруг-ТВ" актриса признавалась, что совершенно не знала, кем хочет стать после окончания школы. Она поняла, что в ней есть какая-то "продюсерская жилка" выбрала, по ее словам, "микс" из рекламы, пиара и журналистики". После школы Ирина поступила на факультет "Коммуникаций и медиабизнеса" в Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. Параллельно занималась на курсах театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики.
В какой-то момент она захотела пойти работать на телевидение. Работала ведущей развлекательных программ, но в какой-то момент ощутила, что ее тянет кино, в котором есть свобода.
"Учиться пошла чисто для родителей, выбрала компромисс: пиар - это что-то среднее между творчеством и бизнесом. Параллельно участвовала в каких-то фотосъемках, мне это дико нравилось. А потом прошла кастинг и работала на телевидении, на канале 360. Но недолго. Поняла, что ведущей быть не могу", - цитирует ее "Кинопоиск".
Работа в кино принесло ей несколько ярких ролей. У Кирилла Серебренникова она сыграла супругу Майка Науменко в картине "Лето". И была номинирована на "Золотой орел" за роль в еще одном блокбастере - "Т-34".
Часто смотришь что-то и думаешь: окей, вот секс-сцена, но я бы и без нее справилась с фильмом. Для меня, конечно, есть некоторая степень откровенности, на которую я не соглашусь в кадре. Важно понимать, зачем это для роли и можно ли без этого обойтись. Плюс еще кино в России - такая русская рулетка: снимаешься и часто не знаешь, что из этого получится.
Но с Кириллом такого не было, я в нем была абсолютно уверена и сыграла бы все, что он сказал", - передает ее слова "Кинопоиск".
Ирина сыграла в откровенном сериале "Содержанки" Константина Богомолова. В нем у Старшенбаум нет откровенных сцен.
Актриса подчеркивает, что не афиширует личную жизнь. Конечно, ее узнают, но без какого-то патологического безумия. Ирина отмечает, что у нее "классная аудитория".
Недавно вот для фонда "Антон тут рядом" мы собрали деньги для проживания детей в лагере со своими родителями. Я просто что-то запостила в Instagram, и дети все лето смогут жить в лагере. Это нереально круто. Вот такая слава мне нравится", - подчеркивает артистка.