От "Притяжения" до "Содержанок" и роли жены Майка Науменко в фильме "Лето": актриса Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум дебютировала в кино еще в 2013 году в картине "Переезд", а проснулась знаменитой после выхода фильма Федора Бондарчука "Притяжение. Спустя три года вышел сиквел "Вторжение". В биографии актрисы роли в 17 кинопроектах. Среди них "Черная вода", "Лачуга должника", "Лед", "Учителя", "Общага", "Шерлок в России" и многие другие.

Примечательно, что первый громкий роман возник именно на съемках фильма "Притяжение" с коллегой - актером Александром Петровым.

В 2019 году появились новости о том, что пара распалась. Напомним, сейчас Петров состоит в отношениях с актриса Стасей Милославской.

Ирина Старшенбаум не имеет актерского образования, однако она уверена, что диплом - не главное.

В интервью изданию "Вокруг-ТВ" актриса признавалась, что совершенно не знала, кем хочет стать после окончания школы. Она поняла, что в ней есть какая-то "продюсерская жилка" выбрала, по ее словам, "микс" из рекламы, пиара и журналистики". После школы Ирина поступила на факультет "Коммуникаций и медиабизнеса" в Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. Параллельно занималась на курсах театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики.

В какой-то момент она захотела пойти работать на телевидение. Работала ведущей развлекательных программ, но в какой-то момент ощутила, что ее тянет кино, в котором есть свобода.

"Учиться пошла чисто для родителей, выбрала компромисс: пиар - это что-то среднее между творчеством и бизнесом. Параллельно участвовала в каких-то фотосъемках, мне это дико нравилось. А потом прошла кастинг и работала на телевидении, на канале 360. Но недолго. Поняла, что ведущей быть не могу", - цитирует ее "Кинопоиск".

Работа в кино принесло ей несколько ярких ролей. У Кирилла Серебренникова она сыграла супругу Майка Науменко в картине "Лето". И была номинирована на "Золотой орел" за роль в еще одном блокбастере - "Т-34".

"В "Лето", например, у нас была запланирована эротическая сцена, но, когда Кирилл Серебренников попал под домашний арест, я без него отказалась сниматься, и ее убрали.

Часто смотришь что-то и думаешь: окей, вот секс-сцена, но я бы и без нее справилась с фильмом. Для меня, конечно, есть некоторая степень откровенности, на которую я не соглашусь в кадре. Важно понимать, зачем это для роли и можно ли без этого обойтись. Плюс еще кино в России - такая русская рулетка: снимаешься и часто не знаешь, что из этого получится.