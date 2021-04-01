Первые центры массовой вакцинации начнут работу в субботу
Первые центры массовой вакцинации от Covid-19 начнут работу в восьми городах Латвии в субботу, 3 апреля, свидетельствует презентация Министерства здравоохранения.
Первые центры массовой вакцинации от Covid-19 начнут работу в восьми городах Латвии в субботу, 3 апреля, свидетельствует презентация Министерства здравоохранения.
Видео: Пресс-конференция Минздрава и Бюро вакцинации
В субботу с 10 часов утра будут доступны три центра вакцинации в Риге - в холле Кипсала, в центре Atta и в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. В это же время работу начнут и центры в Валмиерском культурном центре, посольстве Латгале Gors в Резекне, Даугавпилсском латышском культурном центре и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и в Юрмальской спортивной школе. Все эти центры будут работать до 18 часов.
В свою очередь, в Цесисе в бывшем магазине Super Netto процесс вакцинации начнется в воскресенье, 4 апреля, и продолжится в понедельник, 5 апреля. И этот центр будет работать с 10 до 18 часов.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс: "Первая вакцинация против Covid-19 в Латвии была зарегистрирована 28 декабря 2020 года. Прошло три месяца, и мы столкнулись с бесчисленными вызовами, чтобы вакцинировать тех, кто в силу своих повседневных обязанностей близок к риску распространения вируса, тех, кто подвержен высокому риску заражения, людей старшего поколения, а также жителей с хроническими заболеваниями.
В то время как в Латвию постепенно будет поступать все больше вакцин, для нас важна мотивация каждого жителя пройти вакцинацию, потому что только так мы как страна сможем защитить себя. Коллективный иммунитет - наше общее достижение. Совместное решение, основанное на нашей индивидуальной мотивации. В это время у каждого своя мотивация - у одного это желание путешествовать, у другого - желание собраться вместе, у третьего - встреча с близкими. Чтобы превратить нашу личную мотивацию в коллективный иммунитет, мы начали информационную кампанию".
Руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича ранее указала СМИ, что большие центры вакцинации планируется открыть уже на пасхальных выходных.
Центры вакцинации, по словам Юхневичи, планируется привлекать в случае, когда количество доступных вакцин превышает мощность семейных врачей, больниц и частных поставщиков услуг, которая составляет 55 000 вакцинаций в неделю. Всего с центрами вакцинации мощность вакцинирования планируется увеличить до 100-150 тысяч прививок в неделю.
Видео: TVNET - за вакцинацию!