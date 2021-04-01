Первые центры массовой вакцинации начнут работу в субботу

Видео: Пресс-конференция Минздрава и Бюро вакцинации

В субботу с 10 часов утра будут доступны три центра вакцинации в Риге - в холле Кипсала, в центре Atta и в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. В это же время работу начнут и центры в Валмиерском культурном центре, посольстве Латгале Gors в Резекне, Даугавпилсском латышском культурном центре и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и в Юрмальской спортивной школе. Все эти центры будут работать до 18 часов.

В свою очередь, в Цесисе в бывшем магазине Super Netto процесс вакцинации начнется в воскресенье, 4 апреля, и продолжится в понедельник, 5 апреля. И этот центр будет работать с 10 до 18 часов.

Всего на пасхальные выходные в центрах массовой вакцинации будет доступно 9883 дозы вакцины. Больше всего доз планируется использовать в Риге - 5400. Меньше всего - 308 - выделено резекненским центрам. Относительно мало доз планируется использовать и в Даугавпилсе - всего 473. 2

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс: "Первая вакцинация против Covid-19 в Латвии была зарегистрирована 28 декабря 2020 года. Прошло три месяца, и мы столкнулись с бесчисленными вызовами, чтобы вакцинировать тех, кто в силу своих повседневных обязанностей близок к риску распространения вируса, тех, кто подвержен высокому риску заражения, людей старшего поколения, а также жителей с хроническими заболеваниями.

В то время как в Латвию постепенно будет поступать все больше вакцин, для нас важна мотивация каждого жителя пройти вакцинацию, потому что только так мы как страна сможем защитить себя. Коллективный иммунитет - наше общее достижение. Совместное решение, основанное на нашей индивидуальной мотивации. В это время у каждого своя мотивация - у одного это желание путешествовать, у другого - желание собраться вместе, у третьего - встреча с близкими. Чтобы превратить нашу личную мотивацию в коллективный иммунитет, мы начали информационную кампанию".

Минздрав сообщил, что во вторник и в среду в Латвию производители поставили 68 400 вакцин, 12 600 из которых направлены на вторую дозу, а все остальные предусмотрены для скорейшей вакцинации жителей. 2

Руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича ранее указала СМИ, что большие центры вакцинации планируется открыть уже на пасхальных выходных.

Центры вакцинации, по словам Юхневичи, планируется привлекать в случае, когда количество доступных вакцин превышает мощность семейных врачей, больниц и частных поставщиков услуг, которая составляет 55 000 вакцинаций в неделю. Всего с центрами вакцинации мощность вакцинирования планируется увеличить до 100-150 тысяч прививок в неделю.