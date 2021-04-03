На HBO Max состоялась премьера "Лиги справедливости Зака Снайдера" - четырехчасовой авторской версии супергеройского блокбастера, который в 2017 году разбили в пух и прах и зрители, и кинокритики. Получилось ли у знаменитого режиссера сделать достойное кино из откровенного провала - разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

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Закари Эдвард Снайдер, пожалуй, образец голливудской принципиальности: шутка ли - отказаться от многообещающего контракта на съемки собственного дебюта из-за разногласий относительно возрастного рейтинга будущего фильма (кто теперь вспомнит некий "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов").