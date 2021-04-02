Comment Out: Седокову убедили написать некорректное сообщение Олегу Тинькову с намеком на онкологию

Популярная певица Анна Седокова приняла участие в программе Comment Out. Ее противником стала телеведущая Ксения Бородина. В одном из туров исполнительнице пришлось выбирать между приворотом к Давиду Манукяну и некорректным комментарием в адрес бизнесмена Олега Тинькова. Звезда выбрала последнее.
Анне следовало написать Олегу Тинькову комментарий, в котором будет упомянута его борьба с онкологическим заболеванием: "Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время - заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя".
Если бы Седокова не стала писать Тинькову, то ее ждало бы наказание: "Гадалка делает тебе приворот к Даве на двойной свече и кладбищенской земле".
Сначала Седокова отказывалась писать, но ведущий шоу Владимир Маркони убедил Анну, что бизнесмен поймет певицу. Ведь он недавно заявлял о ремиссии.
"Прочитает и скажет: "Да это прикол!", - уговаривал артистку Маркони.
Анна не поддавалась на уговоры и отмечала, что встречала онкобольных. Но позже она признала, что эти пациенты обладали уникальным чувством юмора и самоиронией. В итоге она согласилась.
Тем не менее певица указала, что всегда поддерживает онкобольных. Она даже пообещала организовать сбор средств на благотворительные цели, а шоу Comment Out со своей аудиторией может спасти сразу несколько жизней.
"Мы, разумеется, поддерживаем всех, кто борется. Ребята, мы желаем вам победы в скорейшее время. Я и сам выгляжу как человек, который проходит в этот момент химиотерапию", - пошутил ведущий.
Стоит отметить, что Анна Седокова победила в этом шоу.
Видео: Comment Out - Анна Седокова и Ксения Бородина