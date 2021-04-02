Comment Out: Седокову убедили написать некорректное сообщение Олегу Тинькову с намеком на онкологию

Анне следовало написать Олегу Тинькову комментарий, в котором будет упомянута его борьба с онкологическим заболеванием: "Олежа, дорогой, ты куда пропал? Будет время - заезжай в гости, сходим в баню. Пиво с меня, рак с тебя".

Если бы Седокова не стала писать Тинькову, то ее ждало бы наказание: "Гадалка делает тебе приворот к Даве на двойной свече и кладбищенской земле".

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Сначала Седокова отказывалась писать, но ведущий шоу Владимир Маркони убедил Анну, что бизнесмен поймет певицу. Ведь он недавно заявлял о ремиссии.

"Прочитает и скажет: "Да это прикол!", - уговаривал артистку Маркони.

Анна не поддавалась на уговоры и отмечала, что встречала онкобольных. Но позже она признала, что эти пациенты обладали уникальным чувством юмора и самоиронией. В итоге она согласилась.

Тем не менее певица указала, что всегда поддерживает онкобольных. Она даже пообещала организовать сбор средств на благотворительные цели, а шоу Comment Out со своей аудиторией может спасти сразу несколько жизней.

"Мы, разумеется, поддерживаем всех, кто борется. Ребята, мы желаем вам победы в скорейшее время. Я и сам выгляжу как человек, который проходит в этот момент химиотерапию", - пошутил ведущий.

Стоит отметить, что Анна Седокова победила в этом шоу.