В центре Москвы произошло ДТП: в аварии подозревают блогера-миллионника. Ему грозит заключение

На видео с камер наблюдения синяя Audi RS6, на которой ездил Бил, вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько машин. Сейчас против него возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится в статусе подозреваемого. Он сотрудничает со следствием. В его доме проведен обыск. В крови у Била не обнаружен ни алкоголь ни запрещенные вещества. Адвокат задержанного Сергей Жорин сообщает, что сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

В разговоре со СМИ правозащитник подтвердил, что молодой человек был за рулем и вылетел на встречную полосу. Таким образом он пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Сейчас Эдваод задержан на 48 часов. Он готов оказывать помощь потерпевшим.

Ранее Life писал, что Эдвард Бил пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что за рулем был не он. Одна из пострадавших заметила, что ДТП спровоцировал именно блогер. На ее глазах он быстро перепрыгнул назад, а после отказывался выходить из машины.

В ДТП есть пострадавшие: водитель Volkswagen. Она находится в реанимации. ТАСС сообщает, что это консультант Госдумы Москвы Мария Артемова. Telegram-канал Mash пишет, что у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом тазовых и обеих бедренных костей, внутреннее кровотечение, а также пневмоторакс, тупые травмы живота и груди.

Также известно о второй пострадавшей - 33-летней Юлии Орловой, которая, по информации Life, владеет красным автомобилем Audi; у нее диагностировали ушиб грудной клетки.

Об этом страшном ДТП на своей странице высказался журналист и видеоблогер Илья Варламов.

"Медуза" пишет, что авария могла произойти во время съемок клипа Эдварда Била. Ранее его уже лишали водительских прав. "Фонтанка" сообщает, что спорткар, за рулем которого мог находиться 25-летний Бил в момент ДТП, снят с учета и имеет подложные номера. С начала года за ним зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. На данный момент профиль блогера в Instagram с 3,7 млн подписчиков заблокирован.