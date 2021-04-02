Пт, 2.04.2021
Будем красить и катать яйца, качаться на качелях, наслаждаться природой и не встречаться, потому что пандемия еще не закончилась. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Этим летом в Риге пройдет Baltic Pride

Иллюстративное фото ФОТО: Ink Drop/Shutterstock.com

Со 2 по 7 августа в Риге пройдут мероприятия фестиваля ЛГБТ+ Baltic Pride, пишет портал Apollo.

В этот раз, принимая во внимание условия пандемии, мероприятия будут приспособлены к эпидемиологической ситуации.

Цель - способствовать дискуссиям в обществе об актуальных вопросах общины ЛГБТ+.

В прошлом году Baltic Pride должен был пройти в Эстонии, однако его пришлось превращать в онлайн-мероприятие в связи с пандемией Covid-19.

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