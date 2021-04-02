Этим летом в Риге пройдет Baltic Pride

В этот раз, принимая во внимание условия пандемии, мероприятия будут приспособлены к эпидемиологической ситуации.

В прошлом году Baltic Pride должен был пройти в Эстонии, однако его пришлось превращать в онлайн-мероприятие в связи с пандемией Covid-19.