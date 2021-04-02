Этим летом в Риге пройдет Baltic Pride
Со 2 по 7 августа в Риге пройдут мероприятия фестиваля ЛГБТ+ Baltic Pride, пишет портал Apollo.
Со 2 по 7 августа в Риге пройдут мероприятия фестиваля ЛГБТ+ Baltic Pride, пишет портал Apollo.
В этот раз, принимая во внимание условия пандемии, мероприятия будут приспособлены к эпидемиологической ситуации.
Цель - способствовать дискуссиям в обществе об актуальных вопросах общины ЛГБТ+.
В прошлом году Baltic Pride должен был пройти в Эстонии, однако его пришлось превращать в онлайн-мероприятие в связи с пандемией Covid-19.