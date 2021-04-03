Не все школы в Латвии вернутся с "удаленки". Некоторые будут закрыты или реорганизованы

Некоторые школы в Латвии не дождутся возможного возобновления учебного процесса осенью после затяжного отдаленного обучения в 2020/2021 учебном году. Принято решение о ликвидации не менее пяти школ, а процесс реорганизации затронет более десяти учебных заведений.

Общее количество учебных заведений, затронутых реорганизацией школьной сети, станет известно позже. Также планируется более широкая реформа школьной сети с учетом количественных критериев. Учитывая опыт пандемии Covid-19, лицам, принимающим решения, рекомендуют не смотреть слепо на образовательный процесс через электронные таблицы Excel, а принимать во внимание тревожный опыт в сфере образования в свете Covid-19.

Прощай, школа!

ФОТО: Lita Krone/LETA

В этом году реорганизация запланирована, как минимум, в 11 школах и еще пять школ будут ликвидированы, свидетельствует информация, размещенная на сайте Министерства образования и науки (МОН). Большая часть реорганизации сети школ будет завершена во второй половине этого года. Семь процессов реорганизации связаны с изменением уровня учебного заведения, три процесса реорганизации объединят учебные заведения, пять процессов завершатся ликвидацией школы. Список школ, которые будут реорганизованы и закрыты в 2021 году, еще не завершен, поскольку местные органы власти все еще продолжают подавать в МОН свои решения по организации школьной сети.

Например, у министерства нет планов реорганизации рижских школ, однако Рижская дума планирует реорганизовать десять школ и закрыть три учебных заведения.

Муниципалитеты должны проинформировать министерство о своем решении о закрытии, реорганизации или создании учебного заведения за шесть месяцев до фактического вступления решения в силу. МОН указывает, что решение о создании, реорганизации или закрытии учебных заведений принимает самоуправление как учредитель учебных заведений.

Органы местного самоуправления информируют МОН о своем решении, представляя необходимые документы и информацию, с просьбой министерству согласовать это решение. Рассмотрение вопросов об утверждении муниципального решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательного учреждения производится с учетом разъяснения муниципалитета о качестве работы образовательного учреждения, наличии возможностей дальнейшего образования, транспортном обеспечении, развитии сети образовательных учреждений в регионе - доступных финансовых ресурсов, демографические тенденции занятости, потенциал экономического развития муниципального образования, а также осведомленность и мнение заинтересованных сторон - учеников, учителей, родителей.

Следовательно, в новом учебном году больше не будет, как минимум, пяти школ: Дравниекской начальной школы, Яунстружанской начальной школы, Вийциемской начальной школы, Мейранской начальной школы им.Калпака и Мурмастенской начальной школы.

На пути к образованию, ориентированному на ребенка

Школа. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

МОН заявляет, что целью организации сети учебных заведений является обеспечить доступность качественного образования для каждого учащегося с учетом специфики и моделей развития каждого округа и региона на основании хорошо продуманных муниципальных решений по эффективному использованию ресурсов и реструктуризации образовательных услуг. Целью системы образования является предоставление качественного образования каждому учащемуся, и для ее реализации необходимы несколько предварительных условий. Образовательное предложение должно быть ориентировано на ребенка, развитие его способностей и талантов, доступность более широкого выбора в различных областях обучения, соответственно, в среднем образовании. Для достижения результатов также необходимо использовать современную и разнообразную методологию. В то же время требуется улучшить методическую, финансовую и организационную поддержку учителей.

Также с 1 сентября 2020 года началось постепенное внедрение новой учебной программы в среднем образовании (в 2020/2021 учебном году - в 10-м классе, в 2021/2022 учебном году - в 11-м классе и в 2022/2023 учебном году - в 12-м классе), что одновременно дает возможность выбора в средней школе, как минимум, между двумя наборами углубленных курсов.

Чтобы предоставить учащимся средней школы более широкий выбор курсов с углубленным обучением, МОН считает, что оптимальное количество учащихся на уровне среднего образования (10-12 классы) составляет 90 учащихся и более.

В целом также существует тенденция - чем меньше количество учеников на уровне среднего образования учебного заведения, тем более вероятна возможность того, что учебное заведение предложит наборы курсов углубленного уровня, среди которых преобладают гуманитарные и общественные науки. С другой стороны, чем больше количество учащихся в средней школе, тем больше возможность организации курсов с углубленным изучением ехтественных наук, технологий и математики.

Количество учеников = качество образования?

ФОТО: Lita Krone/LETA

Чтобы оценить влияние минимального и максимального количества учащихся в классе на обеспечение качественного учебного процесса и результаты, необходимо учитывать, что образовательные учреждения предоставляют право приобретать знания и навыки в области гуманитарных, социальных, естественных и технических наук, отношений с целью участия в жизни общества и государства, а также нравственного, эстетического, интеллектуального и физического развития, способствующего формированию знающей, умелой и образованной личности.

МОН утверждает, что оценивая статистические результаты наблюдения за уроками, доступные при аккредитации образовательных программ в 2019/2020 учебном году, и случайно выбранных исследований, опубликованных в международной среде педагогики за последние 10 лет, можно сделать вывод, что качество образования зависит от количества учеников в классе.

Например, в случае, когда количество учеников в классе составляет менее десяти, тогда в некоторых странах (например, Италия, Франция, США) ученики учатся в комбинированных классах (старшие с младшими). Исследования показывают значительное снижение качества образования. Согласно исследованиям, количество поведенческих проблем увеличивается, а успеваемость старшеклассников снижается. А для младших школьников совместное обучение со старшими учениками дает дополнительные преимущества, улучшает их социальные навыки и увеличивает их общее образование. Кроме того, в случаях, когда количество учащихся в классе относительно невелико (15-20), преподаватели, как правило, уделяют больше внимания обучению и прямому общению с учащимися, что может снизить навыки самоуправления учащихся, тем самым снижая их навыки учиться на протяжении всей жизни. Это особенно характерно в случаях, когда в классе меньше восьми учеников, пояснили в МОН.

Министерство также подчеркнуло, что за счет сокращения количества учеников в классе (менее 20) качество образования повышается в тех случаях, когда учащиеся имеют низкие учебные достижения в повседневном обучении и имеют поведенческие проблемы.

По мере увеличения возраста учащихся (особенно в средней школе) влияние численности учащихся в классе на качество образования уменьшается. МОН пояснило, что исследования дают представление о возможном максимальном количестве учащихся в классе, при котором оно оказывать значительное негативное влияние на качество образования - это 46 учащихся, и относятся к странам с большой численностью населения (например, Индия, Китай и т. д.). В странах Западной Европы максимальное количество учащихся в классе среднего образования составляет от 28 до 36 учащихся.

Исследования также показывают, что в случаях, когда количество учеников в классе меньше 12, учитель и ученики не могут в полной мере использовать возможности, предлагаемые групповой работой для диверсификации процесса обучения и эффективного достижения желаемых результатов в образовании.

Обобщая результаты, полученные при аккредитации образовательных программ и выводы, опубликованные в международных исследованиях, МОН установило, что оптимальное количество учеников в классе составляет от 12 до 36 учеников в средней школе. По мнению МОН, определение минимального количества учащихся на уровне общего среднего образования связано с несколькими аспектами: введением новых компетентностных учебных программ и специализацией учреждений общего среднего образования. Также необходимо учитывать влияние на обустройство сети школ и обеспечение повышения заработной платы учителей.

Территориальная реформа коснется не только границ муниципалитетов, но и сети школ

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Фактором, влияющим на организацию сети учебных заведений, станет административно-территориальная реформа, которая создаст необходимость в оценке образовательного предложения шире, чем в настоящее время в пределах одного самоуправления. Предложение МОН об определении минимального количества учащихся на уровне среднего образования в общеобразовательных учреждениях было разработано на основе Закона об административных территориях и населенных пунктах и разделении на четыре региональных блока.

В предложении, разработанном МОН и принятом правительством, указано общее количество общеобразовательных средних школ в каждой из планируемых уездных территорий. В МОН подчеркивают, что несоответствие общеобразовательной школы требованиям минимального количества учащихся не означает, что конкретное учебное заведение должно быть закрыто, так как есть возможность продолжить работу, например, в статусе начальной школы.

Муниципалитеты, имеющие как минимум две средних школы, обе из которых в настоящее время не соответствуют предложенному минимальному количеству учащихся, путем слияния или передачи реализации программ среднего образования только одной из них, могут обеспечить адекватным количеством учеников в 10-х-12-х классах.

Разделение минимального количества учеников на четыре региональных блока основано на рекомендациях по оптимальному количеству детей в классе, чтобы обеспечить качественный и методологически разнообразный учебный процесс. В десяти городах государственного значения минимальное количество учеников в 10-х-12-х классах будет 120, в административных центрах административных территорий - 90, административных территориях вне административного центра - 40, а на территории на внешней границе Европейского Союза - 25.

В настоящее время критерии минимального количества учеников, включенные в правила, установлены в другом территориальном делении, что не совпадает с административно-территориальной реформой, поэтому будут внесены поправки, уточняющие требование о минимальном количестве учеников в 10-х-12-х классах. Соблюдение критерия минимального количества учеников будет оцениваться с 2021/2022 учебного года.

Статистика МОН показывает, что критериям не соответствует очень много школ. В 79 школах численность учеников в 10-х-12-х классах не соответствует минимальному, а в 42 школах местные самоуправления уже планируют изменения в их работе - не открывать 10-й класс, реорганизировать среднюю школу и т.д.

Проблемы с комплектацией классов есть не только в регионах. Учеников не хватает и в больших городах. В Риге из 81 школы 17 не соответствуют критериям, в Даугавпилсе - шесть из 12, Юрмале - четыре из шести, Лиепае - две из восьми, Резекне - одна из семи, Вентспилсе - две из пяти.

Не мыслить только таблицами

Инара Дундуре ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Представитель Союза самоуправлений Латвии Инара Дундуре выразила надежду, что информативный отчет МОН о школьной сети, одобренный правительством, не будет внезапно изменен. Самоуправлениям важно рассчитывать и планировать процессы развития после территориальной реформы. Она также подчеркнула, что качественные критерии должны идти рука об руку с количественными критериями при принятии решения об организации школьной сети.

Реализованный в этом учебном году процесс дистанционного обучения выявил ряд проблем. В этих условиях было легче контролировать, прогнозировать и анализировать ситуацию именно в небольших муниципалитетах и школах.

"Маленьким школам с небольшим количеством учеников легче следовать протоколу безопасности. Дальнейшая организация школьной сети, особенно в контексте начальной и младшей средней школы, должна учитывать выводы пандемии", - сказал Дундуре, подчеркнув, что Covid-19 еще долго нас не покинет.

"Следует иметь в виду, что классы не должны быть переполнены, поэтому мы обязаны начать говорить о максимальной заполняемости классов. Невозможно основывать оценку школ исключительно по экономическим соображениям", - сказала Дундуре.

Она подчеркнула, что пандемия также высветила проблему школьного транспорта и что ситуация была лучше в муниципалитетах, которые предоставляют школьные автобусы, поскольку так перевозить детей безопаснее, чем вынуждать использовать общественный транспорт.