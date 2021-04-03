Некоторые школы в Латвии не дождутся возможного возобновления учебного процесса осенью после затяжного отдаленного обучения в 2020/2021 учебном году. Принято решение о ликвидации не менее пяти школ, а процесс реорганизации затронет более десяти учебных заведений.

Общее количество учебных заведений, затронутых реорганизацией школьной сети, станет известно позже. Также планируется более широкая реформа школьной сети с учетом количественных критериев. Учитывая опыт пандемии Covid-19, лицам, принимающим решения, рекомендуют не смотреть слепо на образовательный процесс через электронные таблицы Excel, а принимать во внимание тревожный опыт в сфере образования в свете Covid-19.

Прощай, школа!

ФОТО: Lita Krone/LETA

В этом году реорганизация запланирована, как минимум, в 11 школах и еще пять школ будут ликвидированы, свидетельствует информация, размещенная на сайте Министерства образования и науки (МОН). Большая часть реорганизации сети школ будет завершена во второй половине этого года. Семь процессов реорганизации связаны с изменением уровня учебного заведения, три процесса реорганизации объединят учебные заведения, пять процессов завершатся ликвидацией школы. Список школ, которые будут реорганизованы и закрыты в 2021 году, еще не завершен, поскольку местные органы власти все еще продолжают подавать в МОН свои решения по организации школьной сети.

Например, у министерства нет планов реорганизации рижских школ, однако Рижская дума планирует реорганизовать десять школ и закрыть три учебных заведения.

Муниципалитеты должны проинформировать министерство о своем решении о закрытии, реорганизации или создании учебного заведения за шесть месяцев до фактического вступления решения в силу. МОН указывает, что решение о создании, реорганизации или закрытии учебных заведений принимает самоуправление как учредитель учебных заведений.

Органы местного самоуправления информируют МОН о своем решении, представляя необходимые документы и информацию, с просьбой министерству согласовать это решение. Рассмотрение вопросов об утверждении муниципального решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательного учреждения производится с учетом разъяснения муниципалитета о качестве работы образовательного учреждения, наличии возможностей дальнейшего образования, транспортном обеспечении, развитии сети образовательных учреждений в регионе - доступных финансовых ресурсов, демографические тенденции занятости, потенциал экономического развития муниципального образования, а также осведомленность и мнение заинтересованных сторон - учеников, учителей, родителей.

Следовательно, в новом учебном году больше не будет, как минимум, пяти школ: Дравниекской начальной школы, Яунстружанской начальной школы, Вийциемской начальной школы, Мейранской начальной школы им.Калпака и Мурмастенской начальной школы.

На пути к образованию, ориентированному на ребенка

Школа. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

МОН заявляет, что целью организации сети учебных заведений является обеспечить доступность качественного образования для каждого учащегося с учетом специфики и моделей развития каждого округа и региона на основании хорошо продуманных муниципальных решений по эффективному использованию ресурсов и реструктуризации образовательных услуг. Целью системы образования является предоставление качественного образования каждому учащемуся, и для ее реализации необходимы несколько предварительных условий. Образовательное предложение должно быть ориентировано на ребенка, развитие его способностей и талантов, доступность более широкого выбора в различных областях обучения, соответственно, в среднем образовании. Для достижения результатов также необходимо использовать современную и разнообразную методологию. В то же время требуется улучшить методическую, финансовую и организационную поддержку учителей.

Также с 1 сентября 2020 года началось постепенное внедрение новой учебной программы в среднем образовании (в 2020/2021 учебном году - в 10-м классе, в 2021/2022 учебном году - в 11-м классе и в 2022/2023 учебном году - в 12-м классе), что одновременно дает возможность выбора в средней школе, как минимум, между двумя наборами углубленных курсов.

Чтобы предоставить учащимся средней школы более широкий выбор курсов с углубленным обучением, МОН считает, что оптимальное количество учащихся на уровне среднего образования (10-12 классы) составляет 90 учащихся и более.

В целом также существует тенденция - чем меньше количество учеников на уровне среднего образования учебного заведения, тем более вероятна возможность того, что учебное заведение предложит наборы курсов углубленного уровня, среди которых преобладают гуманитарные и общественные науки. С другой стороны, чем больше количество учащихся в средней школе, тем больше возможность организации курсов с углубленным изучением ехтественных наук, технологий и математики.

Количество учеников = качество образования?

ФОТО: Lita Krone/LETA

Чтобы оценить влияние минимального и максимального количества учащихся в классе на обеспечение качественного учебного процесса и результаты, необходимо учитывать, что образовательные учреждения предоставляют право приобретать знания и навыки в области гуманитарных, социальных, естественных и технических наук, отношений с целью участия в жизни общества и государства, а также нравственного, эстетического, интеллектуального и физического развития, способствующего формированию знающей, умелой и образованной личности.

МОН утверждает, что оценивая статистические результаты наблюдения за уроками, доступные при аккредитации образовательных программ в 2019/2020 учебном году, и случайно выбранных исследований, опубликованных в международной среде педагогики за последние 10 лет, можно сделать вывод, что качество образования зависит от количества учеников в классе.

Например, в случае, когда количество учеников в классе составляет менее десяти, тогда в некоторых странах (например, Италия, Франция, США) ученики учатся в комбинированных классах (старшие с младшими). Исследования показывают значительное снижение качества образования. Согласно исследованиям, количество поведенческих проблем увеличивается, а успеваемость старшеклассников снижается. А для младших школьников совместное обучение со старшими учениками дает дополнительные преимущества, улучшает их социальные навыки и увеличивает их общее образование. Кроме того, в случаях, когда количество учащихся в классе относительно невелико (15-20), преподаватели, как правило, уделяют больше внимания обучению и прямому общению с учащимися, что может снизить навыки самоуправления учащихся, тем самым снижая их навыки учиться на протяжении всей жизни. Это особенно характерно в случаях, когда в классе меньше восьми учеников, пояснили в МОН.

Министерство также подчеркнуло, что за счет сокращения количества учеников в классе (менее 20) качество образования повышается в тех случаях, когда учащиеся имеют низкие учебные достижения в повседневном обучении и имеют поведенческие проблемы.

По мере увеличения возраста учащихся (особенно в средней школе) влияние численности учащихся в классе на качество образования уменьшается. МОН пояснило, что исследования дают представление о возможном максимальном количестве учащихся в классе, при котором оно оказывать значительное негативное влияние на качество образования - это 46 учащихся, и относятся к странам с большой численностью населения (например, Индия, Китай и т. д.). В странах Западной Европы максимальное количество учащихся в классе среднего образования составляет от 28 до 36 учащихся.

Исследования также показывают, что в случаях, когда количество учеников в классе меньше 12, учитель и ученики не могут в полной мере использовать возможности, предлагаемые групповой работой для диверсификации процесса обучения и эффективного достижения желаемых результатов в образовании.

Обобщая результаты, полученные при аккредитации образовательных программ и выводы, опубликованные в международных исследованиях, МОН установило, что оптимальное количество учеников в классе составляет от 12 до 36 учеников в средней школе. По мнению МОН, определение минимального количества учащихся на уровне общего среднего образования связано с несколькими аспектами: введением новых компетентностных учебных программ и специализацией учреждений общего среднего образования. Также необходимо учитывать влияние на обустройство сети школ и обеспечение повышения заработной платы учителей.

Территориальная реформа коснется не только границ муниципалитетов, но и сети школ

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Фактором, влияющим на организацию сети учебных заведений, станет административно-территориальная реформа, которая создаст необходимость в оценке образовательного предложения шире, чем в настоящее время в пределах одного самоуправления. Предложение МОН об определении минимального количества учащихся на уровне среднего образования в общеобразовательных учреждениях было разработано на основе Закона об административных территориях и населенных пунктах и разделении на четыре региональных блока.

В предложении, разработанном МОН и принятом правительством, указано общее количество общеобразовательных средних школ в каждой из планируемых уездных территорий. В МОН подчеркивают, что несоответствие общеобразовательной школы требованиям минимального количества учащихся не означает, что конкретное учебное заведение должно быть закрыто, так как есть возможность продолжить работу, например, в статусе начальной школы.

Муниципалитеты, имеющие как минимум две средних школы, обе из которых в настоящее время не соответствуют предложенному минимальному количеству учащихся, путем слияния или передачи реализации программ среднего образования только одной из них, могут обеспечить адекватным количеством учеников в 10-х-12-х классах.

Разделение минимального количества учеников на четыре региональных блока основано на рекомендациях по оптимальному количеству детей в классе, чтобы обеспечить качественный и методологически разнообразный учебный процесс. В десяти городах государственного значения минимальное количество учеников в 10-х-12-х классах будет 120, в административных центрах административных территорий - 90, административных территориях вне административного центра - 40, а на территории на внешней границе Европейского Союза - 25.

В настоящее время критерии минимального количества учеников, включенные в правила, установлены в другом территориальном делении, что не совпадает с административно-территориальной реформой, поэтому будут внесены поправки, уточняющие требование о минимальном количестве учеников в 10-х-12-х классах. Соблюдение критерия минимального количества учеников будет оцениваться с 2021/2022 учебного года.

Статистика МОН показывает, что критериям не соответствует очень много школ. В 79 школах численность учеников в 10-х-12-х классах не соответствует минимальному, а в 42 школах местные самоуправления уже планируют изменения в их работе - не открывать 10-й класс, реорганизировать среднюю школу и т.д.

Проблемы с комплектацией классов есть не только в регионах. Учеников не хватает и в больших городах. В Риге из 81 школы 17 не соответствуют критериям, в Даугавпилсе - шесть из 12, Юрмале - четыре из шести, Лиепае - две из восьми, Резекне - одна из семи, Вентспилсе - две из пяти.

Не мыслить только таблицами

Инара Дундуре ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Представитель Союза самоуправлений Латвии Инара Дундуре выразила надежду, что информативный отчет МОН о школьной сети, одобренный правительством, не будет внезапно изменен. Самоуправлениям важно рассчитывать и планировать процессы развития после территориальной реформы. Она также подчеркнула, что качественные критерии должны идти рука об руку с количественными критериями при принятии решения об организации школьной сети.

Реализованный в этом учебном году процесс дистанционного обучения выявил ряд проблем. В этих условиях было легче контролировать, прогнозировать и анализировать ситуацию именно в небольших муниципалитетах и школах.

"Маленьким школам с небольшим количеством учеников легче следовать протоколу безопасности. Дальнейшая организация школьной сети, особенно в контексте начальной и младшей средней школы, должна учитывать выводы пандемии", - сказал Дундуре, подчеркнув, что Covid-19 еще долго нас не покинет.

"Следует иметь в виду, что классы не должны быть переполнены, поэтому мы обязаны начать говорить о максимальной заполняемости классов. Невозможно основывать оценку школ исключительно по экономическим соображениям", - сказала Дундуре.

Она подчеркнула, что пандемия также высветила проблему школьного транспорта и что ситуация была лучше в муниципалитетах, которые предоставляют школьные автобусы, поскольку так перевозить детей безопаснее, чем вынуждать использовать общественный транспорт.

"Образование не может быть основано только на таблице Excel. Вы должны посмотреть, как дети себя чувствуют, вы не можете просто заполнить класс "до краев". Мы были очень сбиты с толку, когда МОН представил стоимость квадратного метра школы и обучения одного ученика, не учитывая последствия пандемии. Я надеюсь, что в ходе дискуссии мы начнем смотреть на вещи не только с точки зрения того, сколько будет "стоить" ребенок. Качественное и инклюзивное образование всегда будет дороже, а в отдаленных местах, где меньше детей, образование также будет дороже", - подчеркнула Дундуре.