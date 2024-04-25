Британский адмирал пообещал больше дальних ударов по России

Благодаря притоку новых вооружений, в том числе ракет большой дальности из США и Великобритании, удары по российской территории станут более частыми и эффективными, заявил в интервью Financial Times начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
В отличие от США, которые ограничили использование ракет ATACMS территорией Украины, включая Крым, в Великобритании не видят проблем с обстрелом объектов на территории России, сообщил адмирал.
"По мере увеличения возможностей Украины сражаться на дальних расстояниях… ее способность проводить операции в тылу врага будет становиться все более явной особенностью этой войны", - сказал адмирал.
С начала этого года Украина начала организовывать налеты беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам и даже атаковала завод по производству дронов в Татарстане, расположенный в 1300 километрах от ее границ.
В середине апреля украинская армия атаковала военный аэродром в Крыму и позиции российской армии под Бердянском американскими ракетами ATACMS. Президент США Джо Байден решил тайно поставлять эти ракеты в Киев до того, как в среду он подписал закон о военной помощи Украине на сумму 60,8 миллиарда долларов.
В рамках нового пакета помощи Украина получит дополнительные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Между тем, Великобритания была первой страной, которая поделилась с Украиной оружием большой дальности: в прошлом году были поставлены ракеты Storm Shadow. Франция тогда поставила Украине аналогичные ракеты SCALP. В апреле этого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о пакете помощи стоимостью еще 500 миллионов фунтов, который также будет включать ракеты Storm Shadow.
Новое западное вооружение позволит Украине "гораздо сильнее влиять на ход войны", заявил Радакин. Он также призвал не преувеличивать нынешние трудности в противостоянии с российскими силами.
Те, кто мрачно оценивает нынешнюю ситуацию, упускают из виду долгосрочные тенденции, которые развиваются в пользу Киева. К ним относятся те же самые дальние атаки, в которых Украина добивается все большего успеха, новые пакеты военной помощи со стороны США и Европы, а также "полный провал" Москвы в попытке помешать Украине наладить экспорт зерна по черноморским маршрутам.
Как сообщают британские СМИ, Радакин активно помогал украинской армии в организации операций против российского Черноморского флота, потерявшего около 30% своих кораблей из-за атак морских беспилотников и ракетных ударов. В результате российский флот вынужден спрятаться в бухтах Севастополя и Новороссийска и не имеет возможности препятствовать экспорту сельскохозяйственной и другой продукции, который Украине удалось восстановить с осени 2023 года.
Кроме того, Радакин активно сотрудничает с украинскими военными и выступал важным посредником между Киевом и военными США. Адмирал должен был покинуть свой пост в ноябре 2023 года, но Сунак попросил его остаться, учитывая его роль в реализации операций украинских сил.
Радакин признал, что вооруженные силы Украины столкнулись с "трудностями" в борьбе с российской армией в течение последних шести месяцев из-за нехватки боеприпасов и вооружения.
Однако нужно перестать "чествовать Россию" и заявлять, что она "каким-то образом получила значительные преимущества", заявил он.
Краткосрочный взгляд не учитывает, как может развиваться ситуация в ближайшие пару лет, повторил адмирал.
Новый пакет помощи США позволит Украине стабилизировать ситуацию на фронте только в этом году, признают военные аналитики. Поставок оружия будет недостаточно для возвращения оккупированных территорий, хотя они и уменьшают шансы российских военных прорвать оборону Украины, заявил Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.
Не нужно сетовать на отсутствие какого-то "славного плана", в котором бы описывалось, как именно Украина придет к победе в войне, возражает Радакин:
"Не стоит ждать, что кто-то публично скажет: "Вот план, и произойдет то-то и то-то". [Некоторые аспекты украинского подхода] будут скрыты, другие будут диктоваться тактическими или оперативными преимуществами, а третьи зависят от более фундаментальных аспектов. [Некоторые факторы] в следующем году проявятся сильнее, чем в этом… но позволят Украине гораздо сильнее влиять на ход военных действий, чем раньше", - уверен адмирал.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!