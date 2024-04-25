Британский адмирал пообещал больше дальних ударов по России

В отличие от США, которые ограничили использование ракет ATACMS территорией Украины, включая Крым, в Великобритании не видят проблем с обстрелом объектов на территории России, сообщил адмирал.

"По мере увеличения возможностей Украины сражаться на дальних расстояниях… ее способность проводить операции в тылу врага будет становиться все более явной особенностью этой войны", - сказал адмирал.

С начала этого года Украина начала организовывать налеты беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам и даже атаковала завод по производству дронов в Татарстане, расположенный в 1300 километрах от ее границ.

В середине апреля украинская армия атаковала военный аэродром в Крыму и позиции российской армии под Бердянском американскими ракетами ATACMS. Президент США Джо Байден решил тайно поставлять эти ракеты в Киев до того, как в среду он подписал закон о военной помощи Украине на сумму 60,8 миллиарда долларов.

В рамках нового пакета помощи Украина получит дополнительные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.