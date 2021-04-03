Сб, 3.04.2021
К нам пришли с проверкой, и эта проверка может быть интересной. Фонд борьбы с коррупцией теперь подозревается, оказывается, в экстремизме. Игорь Жданов, директор ФБК
Игорь Жданов, директор ФБК
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В Вашингтоне автомобиль протаранил пост полиции у Капитолия: водитель застрелен, один полицейский погиб

Вашингтон ФОТО: Reuters/ScanPix

В Вашингтоне водитель автомобиля протаранил заграждение, установленное у входа на территорию в Капитолий, и сбил двух полицейских. В результате происшествия, водитель автомобиля был застрелен, один полицейский погиб, сообщает "Медуза".

Исполняющая обязанности главы полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что после того, как водитель протаранил заграждение, он выбежал из машины с ножом в руке и "сделал выпад" в сторону полицейских.

По нему был открыт огонь, он получил смертельные ранения.

Также умер и один из пострадавших полицейских. Еще один сотрудник полиции получил ранения, он доставлен в больницу.

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Спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить государственные флаги в знак траура по погибшему полицейскому. Флаги будут приспущены и в Белом доме - соответствующее распоряжение отдал президент США Джозеф Байден.

Ранее сообщалось, что подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения.

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