В Вашингтоне автомобиль протаранил пост полиции у Капитолия: водитель застрелен, один полицейский погиб

Исполняющая обязанности главы полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что после того, как водитель протаранил заграждение, он выбежал из машины с ножом в руке и "сделал выпад" в сторону полицейских.

По нему был открыт огонь, он получил смертельные ранения.

Также умер и один из пострадавших полицейских. Еще один сотрудник полиции получил ранения, он доставлен в больницу.

Спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить государственные флаги в знак траура по погибшему полицейскому. Флаги будут приспущены и в Белом доме - соответствующее распоряжение отдал президент США Джозеф Байден.

President Biden says he is heartbroken to learn of the violent attack that killed a veteran Capitol Police officer and has ordered the White House flags to be lowered to half-mast https://t.co/WIG9Jq4TXi pic.twitter.com/1LArGdMKln — Reuters (@Reuters) April 2, 2021