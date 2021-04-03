В Вашингтоне автомобиль протаранил пост полиции у Капитолия: водитель застрелен, один полицейский погиб

Исполняющая обязанности главы полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что после того, как водитель протаранил заграждение, он выбежал из машины с ножом в руке и "сделал выпад" в сторону полицейских.
По нему был открыт огонь, он получил смертельные ранения.
Также умер и один из пострадавших полицейских. Еще один сотрудник полиции получил ранения, он доставлен в больницу.
Спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить государственные флаги в знак траура по погибшему полицейскому. Флаги будут приспущены и в Белом доме - соответствующее распоряжение отдал президент США Джозеф Байден.
Ранее сообщалось, что подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения.