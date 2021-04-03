Юлия Высоцкая: "Если вы скажете что-то, что меня ранит, я просто встану и уйду"

Юлия Высоцкая полагает, что в артисты идут, если есть какая-то "нереализованность, недохваленность, недостаток внимания, недолюбленность".

"Зачем идут в артисты? Это тщеславие. А тщеславие есть в каждом человеке", - уверена она.

Актриса отмечает, что подросток, который в 16 лет решает поступать в театральный, не понимает, что он будет проживать много жизней и терять здоровье.

"Это не возможность прожить кучу жизней. Это тщеславие. Люди хотят получить то, что они недополучили", - поясняет Юлия.

Высоцкая объяснила, что она интроверт, но ее закрытость требует выхода. Для нее выход на сцену - это психотерапия. На сцене она встречается со "своими демонами".

Соцсети для нее - это фасад. Там нет ничего личного. Если бы ей не надо было развивать бизнес, то она бы ими не пользовалась.

"Эксгибиционизма во мне нет. Поцеловаться в кадре - это самое сложное, что может быть. И не только в кадре, даже с мужем на улице. Для меня это такое, да", - сказала она Гордеевой.

Вот уже 18 лет на экраны выходит программа Юлии "Едим дома". Это превратилось в огромную империю, которая распространилась на различную продукцию и стала прибыльным бизнесом. Высоцкая согласна с тем, что она финансово независимая. Да, деньги облегчают жизнь, но, по ее словам, счастливыми они никого не делают.

Высоцкая открыто говорит о том, что может спокойно уйти с интервью, если ее какой-то вопрос не устроит. Есть множество тем, которые для нее очень личные, и она об этом говорить отказывается.

"У меня есть несколько людей, с кем я настоящая. Ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Ничего вы мне не сможете сделать, чтобы расстроить. Если вы скажете что-то, что меня ранит, я просто встану и уйду", - подчеркнула Юлия.

Актриса призналась, что постепенно стала реалистом и уже почти не мечтает.

"Я не люблю сослагательное наклонение. Накручивание себя и предвкушение забирают само событие. Конечно, в юности мечтала. Но сейчас с мечтами я покончила", - отметила Высоцкая.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая крайне сдержанно общаются с журналистами. Пара никогда не обсуждает с прессой дочь Машу, которая серьезно пострадала в ДТП около восьми лет назад.