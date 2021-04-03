Татьяна Лазрева о работе на СТС: "Там нельзя было шутить на политические темы"

Недавно Татьяна Лазарева вышла в прямой эфир и ответила на вопросы поклонников. Телеведущую расспрашивали о жизни в Испании и отношении к юмору. Она призналась, что все ее окружение - это русскоговорящие люди.

"Я далеко не всегда шучу и все те годы, про которые вы все в основном вспоминаете, были очень-очень давно: "О.С.П.-студия", "33 квадратных метра"… И честно говоря, уже тогда, работая на телевидении, я уже отошла от юмора. Был еще замечательный проект на СТС "Песня дня". Уже тогда была цензура, и там нельзя было шутить на политические темы. Вот это меня ужасно раздражало", - цитирует звезду портал.

Лазарева также поделилась своими рассуждениями о роли родителей в становлении ребенка. У самой телеведущей трое детей: взрослый сын Степан, а также две дочери Софья и Антонина. В вопросе воспитания, она много уделяет самообразованию.

Ей кажется, что она не всегда правильно общалась с детьми и совершала ошибки многих родителей. Татьяна также напомнила о семейном шоу "В семье не без урока", в котором обсуждались проблемы воспитания.

"В этом проекте речь идет о том, что мы, прикрываясь фразой и мыслью - лучше я сделаю тебе сейчас немного больно, зато потом во внешнем мире, тебя никто не обидит", - отметила она.

Напомним, Татьяна Лазарева живет в Испании с 2016 года.