Путь Павла от рижского рок-музыканта до солиста Большого театра Беларуси: "Меня еще в роддоме прозвали Шаляпиным"

35-летний латвийский оперный певец Павел Трофимик сейчас является солистом Большого театра Беларуси. Его история похожа на сюжет кинофильма. Впрочем, он и сам это не отрицает.

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Когда я позвонила Павлу Трофимику, он находился в Минске. Мы договорились о разговоре и связывались потом несколько раз. Он присылал мне голосовые сообщение. Знаете, это тот случай, когда голос собеседника столь приятен, что эти короткие аудиозаписи совсем не раздражали.

В беседе Павел признался, что хотел быть музыкантом практически с самого рождения.

"Еще в роддоме меня прозвали Шаляпиным, как вы понимаете, не за красивые глаза (смеется). Позже в детстве я был уверен, что вырасту и стану певцом, так что, наверное, определился давно", - говорит он.

Но свой удивительный музыкальный путь Павел начал еще в 17 лет, когда с единомышленниками создал школьную рок-группу. Она просуществовала много лет. За эти годы были даны сотни концертов как в маленьких клубах, которых больше нет (да и их названия уже никто не вспомнит), так и на таких больших площадках, как Faraons.

ФОТО: личный архив Павла Трофимика

"Пару раз мы меняли названия ("Стим", "12,99"). У нас менялись стили, менялись некоторые участники, но основной костяк сохранялся еще со времен учебы в гимназии. Константин Соколов и Леонид Степаненко вместе со мной прошли около сотни концертов.

К сожалению, в тогдашних реалиях было очень сложно заявить о себе: может, нам где-то не хватило опыта в менеджменте, может - просто время было не то, но я считаю, что мы, как и целая плеяда латвийских рок-групп того времени, так и не реализовали свой потенциал", - полагает Павел.

В начале 2000-х в рижской рок-тусовке Павел выделялся. Он не только был высоким и статным, но и обладал красивым и глубоким тембром голоса.