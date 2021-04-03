Сб, 3.04.2021
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Дмитрий Песков

Видео ⟩ Суд избрал меру пресечения для блогера Эдварда Била

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий YouTube-блогеру Эдварду Билу, который 1 апреля спровоцировал массовое ДТП. Об этом пишет издание "Коммерсанть".

Согласно решению суда блогеру запрещено до 1 июня выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину.

Суд также запретил Эдварду Билу пользоваться почтой, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя. Ему запрещено находиться в местах проведения массовых мероприятий.

Напомним, крупная авария с участием блогера произошла 1 апреля в Москве на Садовом кольце, в ДТП попало пять машин. Одна из пострадавших оказалась в реанимации и находится в коме. Изначально Эдвард Бил был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого. В пятницу, 2 апреля, блогер признал, что он был за рулем синей Audi, который выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП.

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