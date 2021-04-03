Видео ⟩ Суд избрал меру пресечения для блогера Эдварда Била

Напомним, крупная авария с участием блогера произошла 1 апреля в Москве на Садовом кольце, в ДТП попало пять машин. Одна из пострадавших оказалась в реанимации и находится в коме. Изначально Эдвард Бил был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого. В пятницу, 2 апреля, блогер признал, что он был за рулем синей Audi, который выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП.