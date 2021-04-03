У центров вакцинации в Риге образовались очереди

В самом большом пункте массовой вакцинации, расположенном в центре Atta, уже к 10 часам утра выстроилась большая очередь из нескольких десятков человек.

В этом центре работали четыре места регистрации, но лишь часть кабинетов вакцинации. Медицинский персонал одет в защитные костюмы. Как у центра Atta, так и у остальных пунктов вакцинации людям измеряли температуру.

Cilvēki ar kustību traucējumiem tiek laipni sagaidīti iekšā, brašie ļaudis kamuflāžā jau pirms minūtēm 40 saorganizēja krēslus. Tikai pavadonim jāpacenšas cilvēku līdz ieejai nogādāt;) — Madara Fridrihsone (@MFridrihsone) April 3, 2021

У пункта массовой вакцинации в выставочном центре на Кипсале очередей не было, процесс шел гладко, хотя работало лишь около трети кабин для вакцинации. Наблюдать за процессом приехала руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Наибольшее недовольство людей наблюдалось в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка, где сегодня также начал работать пункт массовой вакцинации. Здесь процесс задерживался, и люди стояли у входа под дождем до получаса. Позже им вынесли стулья.

Люди жаловались, что, хотя они прибыли вовремя или даже раньше, время вакцинации значительно отличалось от времени записи.

Однако в один момент очередь там иссякла, у дверей ожидали лишь несколько человек.