Автомобили папы римского. Девять интересных фактов, которые знают далеко не все

Когда-нибудь все снова будет по-старому, а пока предлагаем вспомнить старые добрые времена, когда папа мог встречаться с людьми очно - точнее, вспомнить транспортные средства, которые он использовал в различные годы.

Нынешний глава Римской католической церкви папа Франциск довольно скромен, и это относится в том числе к его транспортным средствам, в числе которых нередко обычные машины от Škoda, FIAT, Ford, KIA и других производителей.

Когда Франциск был кардиналом, он нередко использовал даже общественный транспорт, и только став папой римским, он иногда использует транспорт, соответствующий статусу.

Однако так было не всегда. Первый автомобиль в качестве подарка Ватикан получил еще в 1909 году, и с девяностых годов прошлого века, когда главой церкви был Пий XI, консервативные священнослужители начали относиться к автомобилям весьма серьезно.

Девять интересных фактов о транспорте папы римского

1. Параллельно каретам и автомобилям для транспортировки папы до 1978 года использовался переносной стул. Это был чрезвычайно роскошный и удобный стул с бархатной отделкой, который на своих плечах несли 12 проверенных служителей главы церкви.

ФОТО: Wikipedia/Jebulon, CC0

2. С 1929 года папа ездил на черных автомобилях - главным образом на Mercedes-Benz различных моделей, пишет autojosh.com.

ФОТО: Daimler AG

3. С 1980 года автомобили папы белые и их украшает герб Ватикана. Автомобиль оборудован прозрачным отделением, в котором папа может сидеть или даже стоять, чтобы верующие его лучше видели.

ФОТО: AFP/SCANPIX

4. Больше всего автомобилей для папы римского изготовил Mercedes-Benz - 12. Однако и SEAT, GMC, Toyota, FIAT, Isuzu, KIA, Hyundai, Land Rover, Peugeot, Jeep и другие в свое время создавали для католической церкви особые автомобили.

ФОТО: AFP/SCANPIX

5. После покушения на Иоанна Павла II в 1981 году прозрачный купол был изготовлен из пуленепробиваемого стекла.

ФОТО: AFP / Scanpix

6. Несмотря на то, что Mercedes-Benz M папы римского Бенедикта XVI весил более пяти тонн и в процессии обычно перемещался немного быстрее пешехода, в случае необходимости он мог разгоняться до 160 миль, или более 250 километров в час.

ФОТО: Daimler AG

7. Все автомобильные регистрационные номерные знаки Ватикана начинаются с букв SVC (Status Civitatis Vaticanae, или город-государство Ватикан), за которыми следуют цифры и числа. Папу чаще всего можно увидеть в автомобиле под первым номером автопарка Ватикана, и его номерной знак, соответственно, SVC 1. Однако так было не всегда.

ФОТО: Daimler AG

8. Автомобили папы римского часто остаются в той стране, в которой они использовались. Например, SEAT Panda - в Испании, автобусы - в Мехико, Ferrari Maranello - в Маранелло, Италия, построенные на базах грузовиков Leyland и FSC Star папамобили - соответственно, в Великобритании и Польше.

ФОТО: Wikipedia/Detectandpreserve CC By 3.0

9. Иоанн Павел II считал "недостойным" называть машину папы римского папамобилем. В то же самое время у папамобиля нет другого названия или обозначения. У лимузина президента США, например, есть - The Beast.