ВИДЕО Опасный перекресток в Марупе наконец стал безопаснее

Неоднократно сообщалось об авариях именно на этом участке: на перекрестке улиц Лиела и Кантора в Марупе. Основная причина - водители, пересекающие улицу Кантора по улице Лиела, игнорировали знак "Уступи дорогу". За многие годы в результате столкновений пострадало немало людей, а разбитых машин - и вовсе не сосчитать.

Одна из самых тяжелых аварий произошла осенью 2018 года, когда грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. Удар был настолько сильным, что грузовик опрокинулся набок и полностью перекрыл движение. Оба водителя были госпитализированы.

В 2019 году серьезное ДТП произошло с участием пассажирского автобуса и легковой машины. Никто из пассажиров автобуса и сам водитель не пострадали, однако водитель легковушки был доставлен в больницу.

Жители Марупского края после многочисленных аварий просили установить на перекрестке светофор. Лишь во второй половине прошлого года их просьбы наконец-то были услышаны.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā