За сутки марафона по контролю скорости полиция выявила 424 нарушения

За прошедшие сутки в рамках 24-часового марафона по контролю скорости, который проходил одновременно в Латвии и других европейских странах, Государственная полиция на дорогах выявила 424 случая превышения скорости. Об этом свидетельствуют обобщенные данные полиции.
Это количество превышает обычные показатели. Согласно регулярно публикуемой информации агентства LETA, число нарушителей скоростного режима варьируется ежедневно и зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия и интенсивности движения. В обычные дни полиция фиксирует от 150 до 250 таких нарушений в сутки.
В среду в Латвии было зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий. В шести из них пострадали в общей сложности семь человек, среди которых один велосипедист.
За сутки в сфере дорожного движения было зафиксировано 701 административное правонарушение. Большинство из них связано с превышением разрешенной скорости, шесть - с агрессивным вождением.
Пять водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В четырех случаях это повлекло за собой уголовную ответственность - речь идет либо о концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе выше 1,5 промилле, либо о вождении в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, либо о вождении в состоянии опьянения, приведшем к ДТП с пострадавшими.
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