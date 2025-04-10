За сутки марафона по контролю скорости полиция выявила 424 нарушения

Это количество превышает обычные показатели. Согласно регулярно публикуемой информации агентства LETA, число нарушителей скоростного режима варьируется ежедневно и зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия и интенсивности движения. В обычные дни полиция фиксирует от 150 до 250 таких нарушений в сутки.

В среду в Латвии было зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий. В шести из них пострадали в общей сложности семь человек, среди которых один велосипедист.

За сутки в сфере дорожного движения было зафиксировано 701 административное правонарушение. Большинство из них связано с превышением разрешенной скорости, шесть - с агрессивным вождением.

Пять водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В четырех случаях это повлекло за собой уголовную ответственность - речь идет либо о концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе выше 1,5 промилле, либо о вождении в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, либо о вождении в состоянии опьянения, приведшем к ДТП с пострадавшими.