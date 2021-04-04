В Париже полураздетые актеры вышли на улицу перед зданием Минкульта

Артисты протестовали около 20 минут. Они кричали лозунги "Кража, кража, кража культуры!" и "Мы умрем, но не на сцене". Их тела также украшали надписи.

Напомним, во Франции залы для выступлений и культурные объекты были закрыты на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19. Это затронуло 120 000 сотрудников и технических специалистов, которым выплачивается компенсация при условии, что они отработали 507 часов в течение 12 месяцев.

Президент страны Эммануэль Макрон ввел эту меру на один год, до июля.

С 3 апреля во Франции расширен карантин на все регионы страны в связи с ухудшением ситуации с Covid-19. Ограничения будут действовать в течение четырех недель.