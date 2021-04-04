В Латвии пройдет вокальный конкурс Ghetto Faktors 2021‎

Прием заявок проходит до 5 апреля.

В этом году общий призовой фонд составит 4 тысячи евро, где два победителя в каждой категории получат главный приз 2 тысячи евро, который будет реализован в сотрудничестве с агентством музыкального менеджмента Zvaigznājs, студией Kreisais Krasts, Ghetto Games и Silvanols.

Подать заявку на конкурс возможно в двух категориях - пение (Faktors) и рэп (Raptors). Участникам необходимо заснять видео с исполнением любой музыкальной композиции (30-60 секунд), заполнить анкету на ghetto.lv/faktors и прикрепить видео к анкете.

Примечания: запись не должна быть обработанной или модифицированной, голос должен быть очень хорошо слышен, на видео должно быть видно лицо участника,

Для участия в конкурсе зрительских симпатий видео должно быть опубликовано в приложении TikTok, где в описании публикации нужно указать: Mans pieteikums @ghetto.games #ghettofaktors2021 или #ghettoraptors2021. Будет учитываться статистика просмотров - один из участников каждого этапа получит приз зрительских симпатий.

Вокальные заявки на конкурс будут рассматривать и оценивать певица Агнесе Раковска из группы Triānas Parks, Амината и Dj Rudd. В свою очередь, рэп-заявки будут оценивать Ozols, SU$HI TAKEØUT из группы Singapūras Satīns и Punkts uz I из объединения Kreisais Krasts. О попадании в следующий этап участникам будет известно в прямом эфире на канале Ghetto TV 13 апреля в 19:00.

Конкурс состоит из четырех этапов - отбор, основной этап, полуфинал и финал. Первые три этапа конкурса пройдут удаленно. Результаты будут объявлены в прямом эфире, где также можно будет посмотреть самые яркие моменты. Финалисты встретятся вживую, но возможные варианты финала еще будут уточнены, полагаясь на изменения в ограничениях.