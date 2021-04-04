Лагашкин, Епифанцев, Чепурченко и Верник возвращаются на ТНТ с новым сезоном сериала "Жуки"

Новый сезон зрители ТНТ ждали почти два года, и он обещает не просто вернуть поклонников сериала в вечно солнечную и душевную деревню Жуки под Саратовом. Героев ждут еще более безумные приключения. Повысится градус накала: в истории появятся новые лица, а уже знакомые персонажи начнут раскрываться с новых, неожиданных сторон, их линии станут более драматичными и глубокими, а поступки – радикальными.

При этом "Жуки" останутся актуальной и очень смешной историей о том, что такое настоящая дружба, как непохожие друг на друга люди выносят любовные испытания, и как в разных ситуациях проявляет себя русская душа.

ФОТО: Пресс-фото

О чем будет второй сезон

Москвичи Никита, Дэн и Артемий живут в Жуках под присмотром участкового Маслова, который после попытки побега своих подопечных усилил за ними контроль. Никита разбит тем, что его бросила невеста, и с тех пор не просыхает. Артемий страдает из-за того, что отношения с деревенской продавщицей Иркой пришлось прекратить, а иначе его ждет разговор с бывшим уголовником Толиком - не на жизнь, а на смерть. Сам Толик страдает еще больше и до сих пор не может смириться с изменой Ирки. А у Дэна продолжаются отношения с дояркой Диной, но любовь приходится скрывать: родители Дины ненавидят парня за то, что он хотел увезти их дочку в Москву.

Романтические и жизненные переживания чуть было не сломили ребят, однако внезапно в деревню приезжает инвестор Марченко (Игорь Верник) с сумкой денег и вдохновляет айтишников довести дело до конца. В Жуках снова закипит работа над приложением, которое нужно не только доделать, но и продвинуть на мировой рынок, раскрутить, побить рекорды скачивания и, в конце концов, заработать на нем миллионы. Кроме инвестора в Жуки прибудет еще одна гостья - она изменит привычную жизнь в деревне, к которой, казалось бы, все уже начали привыкать.

ФОТО: Пресс-фото

Максим Лагашкин (участковый Маслов): "Новые серии еще сочнее, смешнее, объемнее, и мой герой больше раскрывается в новом сезоне; там и комедия, и драматические ситуации, но они поданы так, что зритель будет смеяться. Мне кажется, что "Жуки" стали народным сериалом, потому что прежде всего это живая история про реальных​ людей. Перерыв в съемках между сезонами воспринял как выходной".

Вячеслав Чепурченко (Никита): "Самые важные и яркие эмоции я испытал, когда мне прислали сценарий второго сезона. Мне было очень интересно, куда повернет история, и я могу сказать, что не зря я так волновался. Будет много нового - например, новая любовь моего персонажа. Все будет намного сложнее и запутаннее!".

ФОТО: Пресс-фото

Владимир Епифанцев (бывший уголовник Толик): "Во втором сезоне раскрывается диапазон личности моего героя. Найти такую роль, в которой можно было бы продемонстрировать момент духовного пробуждения, возможно, наверное, только благодаря молитвам. Эти молитвы были, скорее, вытащены из моего подсознания. Мне было интересно с этой ролью, интересно увидеть героя со стороны, потому что в каком-то смысле я сыграл себя, правда, в юмористическом ключе. Хотя, в принципе, я смешной по жизни".

Вадим Дубровин (Артемий): "То, что будет происходить с нашими героями во втором сезоне, мне очень нравится! И с точки зрения развития персонажей, и с точки зрения их отношений. Я не знаю, что придумают наши авторы Сергей Нотариус и Максим Пешков в будущем, но мне бы очень хотелось, чтобы у "Жуков" был третий сезон".